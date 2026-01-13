Januártól 15 százalékkal növekszik a bölcsődei dolgozok bére - jelentette be Koncz Zsófia

Az idei év mérföldkő a bölcsődei dolgozók béremelésében, januártól 15 százalékkal nőtt a területen dolgozók bére – mondta a kulturális és innovációs minisztérium családokért felelős államtitkára az M1 aktuális csatorna kedd reggeli műsorában.

Koncz Zsófia elmondta: mára a bölcsődei dolgozók bérét megötszörözték, míg 2010-ben a bruttó átlagbér 137 ezer forint volt ezen a területen, addig ez ma bruttó 700 ezer forint.

Az államtitkár a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban kifejtette: bölcsődei ellátásban 15 ezer munkavállaló dolgozik, közülük háromezren felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, náluk 10 százalékkal emelkedik a bér a pedagógusbéremelés részeként.

A további 12 ezer bölcsődei munkavállaló bére 15 százalékkal emelkedik a szociális ágazati béremeléssel.

Példaként elmondta: egy harminc éve a pályán lévő középfokú végzettségű munkavállalónál havonta 85 ezer forint pluszt jelent az emelés, de az alapbérre ráépülő különböző pótlékok is emelkednek 15 százalékkal. Egy húsz éve a pályán lévő dajka esetében 60 ezer forint havi növekményt jelent az emelés.

Koncz Zsófia úgy fogalmazott: a családtámogatási rendszer „ékköve” a bölcsődei rendszer, a férőhelyeket jelentősen bővítették. Míg korában minden tizedik településen volt bölcsőde, addig mostanra már minden harmadikban üzemel ilyen intézmény.

Elmondta, 2010-ben a három éven aluli gyermekek tíz százalékának volt biztosított bölcsődei férőhely 326 településen:

a fejlesztésekkel ez az arány 27 százalékra nőtt, és több mint ezer bölcsődei férőhely kialakítása van folyamatban.

Az államtitkár az M1 műsorában beszélt arról is, hogy a magyar emberek családcentrikusak, a magyar társadalom családbarát módon gondolkodik.

Kiemelte: tavaly elindították Európa legnagyobb adócsökkentési programját, amit folytatni fognak. Családtámogatásokra 4802 milliárd forint jut, vagyis a magyar GDP 5 százaléka, ami nemzetközi szinten is kimagasló – jegyezte meg.

Felidézte: 2020-ban vezették be a négy- és többgyermekes édesanyák személyijövedelemadó-mentességét, tavaly októbertől pedig a háromgyermekes édesanyák adómentessége lépett életbe.

A további intézkedéseknek köszönhetően 2029-re egymillió édesanya lesz szja-mentes.

Koncz Zsófia kitért arra, hogy Nyugat-Európában azért elképzelhetetlenek ezek a támogatások, mert a forrásokat sokkal inkább a háború finanszírozására vagy a migrációra fordítják. Hozzátette: a Tisza Párt és a DK az Európai Parlamentben ez utóbbi lépéseket támogatja, így veszélyben vannak a magyar családok.

Kiemelte: a nemzeti kormányra mindig számíthatnak a magyar emberek, a kormány nemhogy szűkítette a családtámogatásokat, hanem erejéhez mérten folyamatosan bővíti azokat.

A kiemeltvkép illusztráció (Fotó: Shutterstock)