Itt vannak a jegyzőkönyvek, a Tisza megszavazta a migrációs paktumot, Ukrajna és a háború finanszírozását – mutatott rá Menczer Tamás

Magyar Péternek az igazmondás nem kifejezetten nagy erénye, hogy ilyen diplomatikus legyek. Tehát a tények és az igazság nem szokta zavarni – mondta a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán közzétett videóban.

A Tisza Párt képviselői minden olyan háborúval, Ukrajnával és bevándorlással kapcsolatos európai parlamenti döntést megszavaztak, amely az Ukrajnát támogatta, a háborút támogatta, a háború finanszírozását támogatta, és más témában a bevándorlást is támogatták.

Hát itt jegyzőkönyvek vannak. Jó napot kívánok! Kiállhat az én kedves kis barátom, Magyar Péter, és mondhatja azt, hogy nekünk ehhez semmi közünk. Na, de hát jó napot kívánok! Hát itt vannak a nevek, itt van a szavazás. Önök megszavazták azt, hogy Ukrajnát és a háborút finanszírozni kell, és megszavazták azt is, hogy a migrációs paktumot végre kell hajtani, gyorsítva kell végrehajtani, pénzt kell hozzácsoportosítani, és Magyarországot meg kell büntetni azért, mert nemet mond a migrációra. Ezt a Tisza Párt megszavazta. Na, így mondhatna nemet Magyar Péter Webernek.”

Peti és az igazmondás…

De itt jegyzőkönyvek vannak.

Jó reggelt kívánok! Közzétette: Menczer Tamás – 2026. január 12., hétfő

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Purger Tamás)