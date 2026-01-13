Megfagyott egy kutya Csillaghegyen, nem védte meg a kutyaház az extrém hidegtől

Az óbudai állatmentők azt kérik a gazdáktól, hogy az extrém hideg miatt fokozottan figyeljenek kedvenceikre.

Hiába volt az állatnak bundája és kutyaháza, ezek nem védték meg az ebet a rendkívüli hidegben – írták a közösségi médiában az óbudai állatmentők.

„Ezerszer felhívtuk már a figyelmet, hogy

a kutyaszőr nem véd meg az extra fagytól. A kutyaház önmagában nem véd a hidegtől,

abba szalma-széna kell, az ajtajára meg valami zárófólia, hogy ne menjen ki a meleg. Az se baj, ha mondjuk szigetelt az a nyomorult kutyaház… Nem, a rongy semmit nem ér, az csak alulról véd minimálisan! Nem, a takaró sem jó, mert abba se tud belebújni a kutyus, csak ráfekszik” – részletezték az Óbudai Állatvédelem Facebook-oldalán.

Az állatvédők hangsúlyozták, hogy

a hideg alattomosan, csendben öl.

„Először leszívja a kutya testének energiáját – a tartós fagy – és aztán egyik éjszaka bevégzi, amit elkezdett. A szegény állat előbb remeg, amíg bírja küzd a szervezete, aztán mikor teljesen kimerült, már nem remeg, mozdulni sem tud, míg szépen elalszik örökre” – figyelmeztettek.

„Kedves Gazdik, kérlek, figyeljetek oda a kutyátokra!

Ezek az extra hidegek kikészítik a szervezetüket,

védjétek őket, mert a hideg ellen csak rátok számíthatnak” – szólították fel az állattartókat.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)