Folytatjuk a harcot az indokolatlan áremelésekkel szemben – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium

A kormány megvédi a családokat és a nyugdíjasokat, ezért tovább harcol az áremelések ellen – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kedden.

Úgy fogalmaznak: „míg egyesek növelnék az adókat és elvennék a 13. havi nyugdíjat, addig a kormány emeli a béreket, csökkenti az adóterheket (például 11 százalékos minimálbéremelés, 40 év alatti kétgyermekes anyák adómentessége, családi adókedvezmény megduplázása) és bevezeti a 14. havi nyugdíjat. A békegazdaság megerősítése lehetővé teszi, hogy több jusson a dolgozók, a családok és nyugdíjasok zsebébe. Az áremelések elleni küzdelem eredményeként mindez egyre többet is ér.”

Az NGM szerint

az árréscsökkentés jelentősen hozzájárul az infláció csökkentéséhez, az árak kordában tartásához. Ezért az intézkedést a kormány nemcsak meghosszabbította 2026. február 28-ig, hanem ki is terjesztette, újabb 13 termékkategóriára.

A minisztérium háttérként közölte, hogy a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2025 decemberében az infláció mértéke az előző év azonos időszakához képest 3,3 százalék volt, novemberhez viszonyítva pedig átlagosan 0,1 százalékot tett ki. Az élelmiszerinfláció mértéke éves alapon 2,6 százalék volt, míg novemberhez képest 0,1 százalékot ért el. Ezen belül vizsgálva, a hidegélelmiszerek esetében, azaz a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva éves alapon 0,3 százalékkal, az előző hónaphoz képest pedig átlagosan 0,5 százalékkal csökkentek az árak.

A közleményben úgy fogalmaznak:

„a kormány a magyar családok és a nyugdíjasok védelme érdekében folytatja a harcot az áremelésekkel szemben.”

A kormány önkéntes árkorlátozást harcolt ki a bankok, a biztosítótársaságok a telekommunikációs cégek és a gyógyszeripari szereplők esetében is. 2026. február 28-ig a kormány meghosszabbította, és december 1-től további 13 termékkategóriára kiterjesztette az árréscsökkentést.

Az NGM emlékeztet, hogy a 2025. március 13-án intézkedés alá vont termékkategóriák esetében 22 százalékos átlagos árcsökkenés ment végbe. 2025. december 1-jétől az árréscsökkentés hatálya kiterjesztésre került 13 új élelmiszer-termékkategóriára. Az elérhető adatok szerint az érintett termékek ára 2026. január 12-re átlagosan 23 százalékkal csökkent. A drogériai termékek esetében – adatgyűjtés alapján – az intézkedés alá vont termékek esetében 28 százalékos átlagos árcsökkenés ment végbe.

