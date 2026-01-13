Felpezsdítette a lakástakarékok iránti keresletet az Otthon Start program

Az Otthon Start program szeptemberi elindítása óta tovább erősödött az érdeklődés a lakástakarék iránt, sokan kifejezetten azért indítanak megtakarítást, hogy a felvett hitelt a futamidő vége előtt törlesszék – közölte az Online Navigátor Kft., az Erste Lakástakarék közvetítő partnere kedden az MTI-vel.

Az összesített adatok szerint a megtakarítók többsége nem a legalacsonyabb belépő összeget választotta. A megtakarítások több mint negyede az 50 ezer forintos havi befizetési szint, ez volt a legnépszerűbb.

Az átlagos havi vállalás 45 ezer forint felett alakult.

A lakástakarék-megtakarítások csaknem kétharmada a 10 éves, 30 százalékos kamatbónuszt kínáló rugalmas módozatban indult el. Ez a konstrukció már a negyedik évet követően lehetőséget biztosít részkifizetésre a befizetések akár 40 százalékáig, miközben a megtakarítás a futamidő végéig tovább él.

Az 8 éves futamidő a megtakarítások valamivel több mint egynegyedénél jelent meg, míg a rövidebb, 5 éves konstrukciók részesedése 10 százalék alatti maradt. A közlemény szerint az adatok jelzik, hogy az ügyfelek nem gyors megoldásokat, hanem biztonságot és mozgásteret kerestek.

A 2025-ös tapasztalatok alapján a magyar háztartások nem csak a hozamot tartják szem előtt, a lakástakarék egyre inkább hitelkiegészítő, kockázatcsökkentő pénzügyi eszköz. Az Online Navigátor Kft. várakozásai szerint 2026-ban tovább erősödhet ez a szemlélet.

