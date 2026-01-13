Műsorújság
#orosz–ukrán háború #háborúellenes gyűlés #havazás #Brüsszel

Beteg a tanári kar jelentős része, rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el egy miskolci iskolában

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: Facebook
2026.01.13. 14:41

| Szerző: hirado.hu
A tanári kar harmada megbetegedett, ezért rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el keddre és szerdára egy miskolci iskolában.

A pedagógusoknak csaknem harmada lebetegedett, ezért rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el a miskolci Kossuth Lajos-gimnáziumban. Az intézmény a közösségi oldalán közölte, hogy január 13-án kedden és január 14-én, szerdán elmarad az oktatás. A kieső napokat pedig április 18-án és május 16-án pótolják.

 

A döntés célja, hogy a tanárok számára elegendő időt biztosítsanak a felépülésre,

illetve megakadályozzák az iskolaiban a betegség további terjedését.

Kiemelt kép forrása: A miskolci Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola közösségi oldala

betegségiskolai szünetek gimnázium Miskolc

