Beteg a tanári kar jelentős része, rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el egy miskolci iskolában

A pedagógusoknak csaknem harmada lebetegedett, ezért rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el a miskolci Kossuth Lajos-gimnáziumban. Az intézmény a közösségi oldalán közölte, hogy január 13-án kedden és január 14-én, szerdán elmarad az oktatás. A kieső napokat pedig április 18-án és május 16-án pótolják.
A döntés célja, hogy a tanárok számára elegendő időt biztosítsanak a felépülésre,
illetve megakadályozzák az iskolaiban a betegség további terjedését.
Kiemelt kép forrása: A miskolci Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola közösségi oldala