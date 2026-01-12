Vádat emeltek egy nő ellen, aki megölte az anyját

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt és végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozza azzal az 59 éves nővel szemben, aki a vád szerint erősen felindult állapotban kioltotta édesanyja életét.

A Fővárosi Főügyészség azt közölte hétfőn az MTI-vel, hogy a vádlott a szüleivel élt egy XXI. kerületi családi házban. A nyugdíjazása előtt óvónőként dolgozott, munkáját lelkiismeretesen végezte.

A nő és édesanyja, a későbbi sértett kapcsolata évtizedek óta konfliktusokkal terhelt volt: a nő felnövése után sem tudott önállósodni, édesanyja irányító szerepet töltött be élete minden területe felett; elvárta, hogy lánya munka után rögtön hazamenjen, munkahelyi kirándulásaira is elkísérte, és még az öltözködésébe is beleszólt.

A vádlott az évek során nem szállt vitába édesanyjával, akivel édesapja elhunyta után kettesben élt. Amikor a vádlott maga is nyugdíjas lett, már visszaszólt a sértettnek, egyre gyakoribbak lettek a veszekedéseik, ezeket az összezártság és anyagi természetű nehézségek fokozták, az anya gyakran becsmérelte lányát.

Mint írták,

2024. december 31-én a sértett délelőttől kezdve feszülten kritizálta a vádlottat, aki kora délutánra felfokozott érzelmi-indulati állapotba került. Amikor a sértett sütés közben is veszekedni kezdett vele, a keze ügyében levő sodrófával az édesanyjára támadt, majd egy konyhakéssel kioltotta az életét. A vádlott maga hívta fel a segélyhívót.

A Fővárosi Főügyészség a vádlottat erős felindulásban elkövetett emberölés bűntettével vádolta meg vádiratában. A főügyészség arra tett indítványt, hogy a bíróság ítélje a nőt végrehajtandó börtönbüntetésre – áll a közleményben.

