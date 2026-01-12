Több mint 20 millió látogató egy év alatt: 2025-ben az előző évi rekordját is megdöntötte a magyar turizmus

A tavalyi a hazai turizmus új rekordéve, amikor az előző évi rekordját is megdöntötte, a vendégek száma meghaladta a 20 milliót – mondta Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) elnöke a turizmus 2025. évi előzetes eredményeit értékelő sajtótájékoztatón hétfőn.

Guller Zoltán kiemelkedő eredménynek nevezte, hogy egy 10 milliós ország kétszer annyi vendéget fogadott, mint amennyien az országban élnek.

A magyar turizmus az uniós átlag 2,5-szeresével nőtt a vendégszámot tekintve, Ausztriát több mint kétszeresen, Horvátországot több mint ötszörösen, Csehországot pedig több mint kétszeresen szárnyalta túl

– sorolta, hozzátéve:az a tény, hogy a magyar turizmus tavalyi teljesítménye az Európai Unióban vendégszám növekedését tekintve a 7. helyre volt elég, valamennyiünket büszkeséggel tud eltölteni – fogalmazott.

Elmondása szerint a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér forgalma tavaly elérte a 19 milliós utasszámot, ami az elmúlt 75 év legjobb eredménye.

Guller Zoltán közlése szerint tavaly a vendégek számán belül nagyjából fele-fele volt a belföldiek és külföldiek aránya. Budapesten a vendégek számának növekedése több mint 13 százalékos volt: több mint 7 millió külföldi és több mint egymillió magyar érkezett az előzetes adatok szerint. Országosan a vendégéjszakák számában is jelentős növekedést mértek: 48,92 millióra nőtt az előző évi 46,65 után.

Ismertette, hogy a vidéki Magyarország is jól teljesített: több mint 12 millió vendéget köszöntöttek, 9 millió belföldi, és csaknem 3,5 millió külföldi érkezett a turisztikai térségekbe 2025-ben. A Balatonra 3,4 millió vendég érkezett, több mint 2,5 millió belföldi és közel 830 ezer külföldi, a balatoni szálláshelyek nagyjából 218 milliárd forint árbevételt értek el. A teljes vidéki vendégforgalom bő 20 százalékát a balatoni szálláshelyek adták – mondta.

Guller Zoltán rámutatott: a turistákat „küldő” legfontosabb piacok között kiemelkedett a német, 13 százalékos növekedéssel, ezt a román, lengyel, olasz piac, valamint az Egyesült Királyság, Csehország, Ausztria, Szlovákia, Egyesült Államok és Spanyolország követte.

Budapestre a legtöbben az Egyesült Királyságból érkeztek tavaly, sorrendben a német, olasz, amerikai, spanyol, román, izraeli, lengyel és francia turisták követték – sorolta.

Közölte, hogy a vidéki turizmusban 9 millió hazai turista érkezett tavaly, ami 2,5 százalékos növekedés, a vendégéjszakák száma alapján Siófok, Hévíz, Hajdúszoboszló, Balatonfüred és Bük voltak a legforgalmasabb települések.

Kitért arra is, hogy a SZÉP-kártya feltöltések tavaly 499 milliárd forintot értek el, ez 10 százalékkal magasabb, a költések pedig 492 milliárd forintot, ami 14 százalékos növekedés. Tavaly december végén még 127 milliárd forint volt felhasználható a kártyákon.

Guller Zoltán az MTI érdeklődésére közölte: a legfontosabb cél a jövőben a minőség növelése, és a jobban költő turisták bevonzása.

Nem az a cél, hogy a 20 milliós vendégszámot jelentősen növeljék, hanem azon dolgoznak, hogy a minőségi szemlélet kerüljön előtérbe – fejtette ki.

Továbbra is elérhetőek a turisztikai szolgáltatók számára a 2,5 százalékos fix kamattal elérhető start forgóeszköz és beruházási kölcsönök, ezeket a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpontnál (KTH) lehet igényelni – mondta.

Szállodai kapacitásban Budapesten nagyléptékű fejlesztés szükséges, a három-négycsillagos kategóriában, mert nincsen elég szállodai szoba – válaszolta kérdésre hozzátéve, hogy a meglévők pedig gyakorlatilag teljes kihasználtsággal működnek.

Kiemelt kép: turisták Budapesten. Forrás: MTI.