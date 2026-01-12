A hideg miatt teljesen befagyott a Tisza-tó, azonban a jégréteg nem elég vastag, így életveszélyes lehet rálépni.

Péntek hajnalra a Balaton felszínét összefüggő jégtakaró borította be, amire kilenc éve nem volt példa,

mostanra pedig a Tisza-tavat is beborította a jég.

A látványról az Időképnek küldött több felvételt egy fotós, amit a portál megosztott a Facebookon is.

Ugyanakkor felhívták a figyelmet arra is, hogy

a tó jege még így sem biztonságos, életveszélyes rálépni.

„Csakúgy mint a Balaton esetében, a Tisza-tó jégpáncéljáról is elmondható, hogy a vastagsága még mindig nem alkalmas sportolásra. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrség tájékoztatása szerint a tiszafüredi szabadstrandon végzett mérések szerint a jég vastagsága kilenc és fél centiméter. Szabad vizeken csak akkor szabad a jégre menni, ha az kellően szilárd, vastagsága legalább tíz centiméter, nem olvadt, és nem mozog” – írták.

Van azért, aki ráment már a Tisza-tóra, egy részén pedig már korcsolyáznak is

Vasárnap késő este az I Love Tisza-tó nevű közösségi oldalon megosztottak egy videót is a befagyott tóról. Mint írták, „a Tisza-tó nagy részén még nem biztonságos a jég, mi minden szabályt betartva tartózkodtunk rajta. Ezen a területen talán még a videóban írt 30-40 cm-es vízmélységnél is sekélyebb a víz. A séta során a part mellett gyalogoltunk”.

Mindeközben a sarudi strand és élménypark közösségi oldalán azt írták, hogy náluk a part mellett már lehet korcsolyázni. A „#KalandpartÉlménystrand előtti parti rész biztonságos és jól csúszik!” – állították (bár ezzel együtt is jelezték, hogy csak óvatosan, saját felelősségre lehet a jégre menni).

Kiemelt kép forrása: Facebook/Időkép/Lévai Réka