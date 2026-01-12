Szijjártó Péter megszólalt a két menedékjogot kapott lengyelről - nem árulta el a nevüket

“Lengyelországban a demokrácia és a jogállam válságban és veszélyben van” - jelentette ki Szijjártó Péter az MTVA kérdésére, amikor megkérdeztük: miért adott Magyarország újabb két lengyelnek politikai menedékjogot.

“Valóban kaptunk ilyen kérelmeket Lengyelországból, ezek közül több menedékjogot is elfogadtunk, illetve menekült státuszt adtunk ki a Lengyelországban politikai üldöztetést szenvedő személyek számára” – erősítette meg Szijjártó Péter egy mai sajtótájékoztatón az MTVA kérdésére, amikor arról kérdeztük: Marcin Romanowski korábbi lengyel igazságügyi miniszter után a hírek szerint Magyarország további két lengyel állampolgárnak adott politikai menedékjogot.

Ez a két személy a hírek szerint Romanowski volt főnöke, a korábbi lengyel igazságügyminiszter – Zbigniew Ziobro – és a felesége, meg tudja ezt erősíteni? – kérdeztük a külgazdasági és külügyminisztert.

“Hogy kik ezek a személyek, ezt ők maguk hozhatják nyilvánosságra, mivel ők az üldözöttek, én nem szívesen beszélek itt konkrét nevekről”

– válaszolta Szijjártó Péter munkatársunk kérdésére.

Mint ismert, Varsóban az eset miatt a lengyel külügyminisztérium bekérette a magyar nagykövetet.

“Lengyelországban a demokrácia és a jogállam válságban és veszélyben van”

– jelentette ki Szijjártó Péter a kérdésünkre, indoklásul.

A miniszter kifejtette: a feltételezése szerint “ezt így gondolják magyar újságírók is, miután gondolom szolidárisak a lengyel kollégáikkal szemben”. Mint fogalmazott, “az mégiscsak durva, hogy a lengyel köztelevízió élő adását kellett megszüntetni azért, mert oda bementek egyes politikai szereplők és gyakorlatilag elfoglalták a televíziót. Sokan politikai üldöztetésnek vannak kitéve, és természetesen itt Magyarországon, hogyha valaki politikai üldöztetés miatt kér menedékjogot, azt alaposan megfontoljuk, és a fennálló magyar és európai uniós szabályokkal összhangban bíráljuk el az ilyen kérelmeket” – fejtette ki a sajtótájékoztatón a miniszter, indokolva a befogadást.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter – MTI/KKM