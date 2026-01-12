Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A választás tétje biztonság vagy bizonytalanság, háború vagy béke

„A választás tétje: biztonság vagy bizonytalanság, háború vagy béke” – mondta a honvédelmi miniszter a szombaton tartott Fidesz-kongresszuson adott interjújában, amelynek egy részletét hétfőn tette közzé a Facebook-oldalán.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a videóban úgy fogalmazott: sajnos az a helyzet, hogy a dolgok leegyszerűsödtek. „Háborúba akar menni Európa, ezt eldöntötték, ez látszik. Mindent erre tesznek fel. Nem csak beszélnek róla, most már soroznak, most már háborús intézkedéseket hoznak, most már hadikölcsönt nyújtanak” – tette hozzá.

Ehhez megvan a magyarországi „lerakatuk,” megvan az a szervezet, amely vállalja azt, akármit magyaráznak itthon, Magyarországon, nem is akarnak ellenállni, be akarnak oda illeszkedni – fogalmazott a miniszter.

„Tehát eldönthetik a magyar emberek, hogy bele akarunk-e abba sodródni, folytatni az orosz-ukrán háborút, vagy ki akarunk maradni belőle, és ehhez erőt akarunk gyűjteni. Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, Európa talán legerősebb politikusa szükséges ahhoz, hogy ezt az erőt meg tudjuk képezni, és meg tudjuk ezt a folyamatot akadályozni, ez a tétje a választásoknak” – mondta az interjúban Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Kiemelt kép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)