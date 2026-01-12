Mráz: Sulyok Tamás államfő mától bármikor kiírhatja a választás időpontját

„Még 13 hét! Mivel a köztársasági elnök legkorábban a választás előtti 91. napon írhatja azt ki, s a legkorábbi idei dátum április 12-e lehet – ahogy azt bő egy éve megírtam – ezért Sulyok Tamás most hétfőtől bármikor kiírhatja a választás hivatalos időpontját" – írja a Facebook oldalán a Nézőpont Intézet vezetője.

„Lehet, hogy már csak 13 hét van hátra a sors-választásig” – írja a közösségi oldalán Mráz Ágoston Sámuel, aki tavaly január 6-án – nyilatkozta azt: „Minden komoly szereplő tudja, hogy nem lesz előrehozott választás, a legvalószínűbb, hogy 2026. április 12-én, az akkori húsvét utáni vasárnap várható, több mint 15 hónap múlva”.

A Nézőpont Intézet vezetője tavaly januárban azért is beszélt erről, mert

Magyar Péter akkor azt állította: szerinte 2025 áprilisában előrehozott választások lesznek (azóta Kéri László a Kompország podcastban annak a véleményének adott hangot, hogy Magyar Péter akkor „blöffölt” az előrehozott választások hangoztatásával).

Azóta Magyar Péter, de más politikus is az április 12-ei időponttal számol. Orbán Viktor miniszterelnök az év eleji nemzetközi sajtótájékoztatóján az MTVA kérdésére azzal válaszolt, hogy a köztársasági elnök alkotmányos, diszkredicionális, azaz szabad mérlegelési joga van az államfőnek, hogy kitűzze a parlamenti választás időpontját.

Most Mráz Ágoston Sámuel a Facebookon kifejti, hogy az ő nézőpontjából mik a legfontosabbak. Ezek a következők:

„A Fidesz megtartotta a kongresszusát és levezényelte a közel 40 százalékos fiatalítást békésen, mindenfajta konfliktus nélkül. Ez nagy teljesítmény, egy fegyelmezett, újraválasztására készülő párt képét erősítette. Orbán Viktor egyszerre nevezte magát tapasztaltnak és fiatalnak és egyszerre is tudta mindkettőt megjeleníteni”

„A Tisza vezetőjét mintha meglepte volna a Fidesz teljes körű jelöltállítása: előző hétfőn tartott sajtótájékoztatóján még azt ígérte, hogy Tállai András ellenfelét, az elmaradt előválasztás körzetében, még a Fidesz jelöltállítása előtt megnevezi, de erről lecsúszott. Kivételesen nem talált ki semmilyen párhuzamos programot a Fidesz-kongresszusára, ezért annak ideje alatt egyéni facebook akciókat szervezett a Fidesz ellen. Nem vette észre, hogy ezzel csak növelte a jobboldal és a baloldal kínálata közötti kontrasztot”.

„Ugyan Magyar Péternek – saját bevallása szerint – még mindig olyan kutatásokat mutatnak a kollégái, amely szerint kétharmados győzelmet arat majd a Tisza Párt, a baloldali kutatócégek valójában a nyilvánosságban megkezdték az eloldalgást mellőle” – állítja Mráz a gyorselemzésében.

Arra is emlékeztet: a Medián már tavaly novemberben a Fidesz győzelmi esélyeinek többségbe kerülését mérte, Závecz Tibor – velem beszélgetve az atv-n – azt mondta, hogy az általa mért Tisza-előny nem jelenti a Tisza győzelmét, Pulai András pedig a Népszava szombati számában jelentette ki, hogy „elképzelhető, hogy »erősebbnek tűnik« a Tisza Párt” a valódinál.

„No comment. Nem indul jól a választási év a Tiszának” – jegyzi meg Mráz Ágoston Sámuel.

Kiemelt kép: Mráz Ágoston Sámuel (Fotó: hirado.hu / Horváth Péter Gyula)