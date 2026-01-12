Migráció, háború, energia: így szavazott a Tisza Párt Brüsszelben a Magyarországot érintő ügyekben

A Magyar Nemzet gyűjtése szerint az elmúlt évek európai parlamenti szavazásai alapján a Tisza Párt képviselői több, Magyarország szempontjából kiemelten fontos kérdésben a hazai érdekekkel szemben foglaltak állást, vagy éppen nem vettek részt a döntésekben. A lap azt írja, hogy a migráció, az ukrajnai háború, az energiaellátás és a rezsicsökkentés ügyeiben rendre olyan voksolások születtek, amelyek Brüsszel irányvonalát erősítették.

Az Európai Unióban zajló döntéshozatal számos olyan kérdést érint, amely közvetlen hatással van Magyarország jövőjére. Ezekben az ügyekben a Tisza Párt európai parlamenti képviselői az elmúlt időszakban többször is a hazai érdekekkel ellentétesen szavaztak, vagy távol maradtak a voksolástól, ezzel gyakorlatilag másokra bízva a döntést – írja a Magyar Nemzet.

A lap szerint migráció, Ukrajna támogatása, a háborús politika, az energiaellátás és a gazdák helyzete mind szerepeltek ezek között a témák között. Különösen beszédes, hogy Magyar Péter több kulcsfontosságú szavazáson nem volt jelen – olvasható a cikkben.

2024 októberében a Tisza Párt képviselői támogatták azt a kezdeményezést, amely az illegális migrációt ösztönző uniós migrációs paktum mielőbbi hatálybalépését sürgette.

Egy évvel később, 2025 márciusában Magyar Péter neve előterjesztőként szerepelt az Európai Parlament egyik legkeményebb háború- és Ukrajna-párti indítványán. Bár végül levetette a nevét a dokumentumról, a párt képviselői nem vettek részt a szavazáson.

2025 áprilisában a tiszás EP-képviselők egyértelműen kiálltak a háborús politika mellett: támogatták Ukrajna európai uniós csatlakozását, a migrációs paktumot, valamint a liberális aktivistacsoportok megnövelt uniós finanszírozását. Júniusban megszavazták a Tisztaipar-megállapodásról szóló határozatot is, amely Magyarországtól az Oroszországból érkező energiaszállítás leállítását követeli.

A háborúval összefüggő állásfoglalások sora 2025 decemberében folytatódott, amikor a Tisza Párt képviselői amellett érveltek, hogy Ukrajna és ukrán katonai vállalatok uniós forrásokból vásároljanak és fejlesszenek védelmi eszközöket. Eközben már korábban, 2024 novemberében megszavazták a rezsicsökkentés megszüntetésére irányuló indítványt, majd 2025 májusában támogatták az ingyenes vízhasználat eltörlését is.

A párt képviselői nemcsak szakpolitikai kérdésekben, hanem személyi ügyekben is egyértelműen állást foglaltak:

2025 júliusában és októberében két alkalommal is kiálltak Ursula von der Leyen mellett az ellene benyújtott bizalmatlansági indítványok során.

A Tisza Párt európai parlamenti képviselőinek tevékenysége nem merül ki a felszólalásokban. A szavazásokon ugyanakkor gyakran óvatosabb stratégiát követnek: az érzékeny belpolitikai témákban sok esetben nem szavaznak. Ennek eredményeként 14 háborúpárti indítványnál döntöttek úgy, hogy tartózkodnak a voksolástól, így másokra hagyva olyan kérdések eldöntését, amelyek hosszú távon is befolyásolják Magyarország sorsát. Több esetben azonban szavazataikkal is alátámasztották, hogy számukra az Európai Néppárt és a brüsszeli elit érdekei előrébb valók, mint a magyar emberek képviselete. Ezek azok az ügyek, amelyek világosan kirajzolják a Tisza Párt brüsszeli politikájának irányát – olvasható a Magyar Nemzet cikkében.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban 2024. december 18-án (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)