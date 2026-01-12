Menczer Tamás: Mi vagyunk az esélyesek, ennek legfontosabb oka pedig Orbán Viktor

Mi vagyunk az esélyesek! Ennek legfontosabb okát úgy hívják, Orbán Viktor! – írta videós bejegyzéséhez Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója, aki megosztott egy részletet felszólalásából a Fidesz szombati kongresszusáról.

A politikus szerint annak, hogy a Fidesz a 2026-os országgyűlési választás esélyese három oka van.

Az első elmondása szerint az , hogy kizárólag egy Fidesz-kormány tudja megvédeni Magyarországot a háborútól és „minden más veszélytől”.

A második ok Menczer Tamás szerint az, hogy kizárólag a Fidesz képviselői képesek valóban tenni a választókerületekben élőkért, „nem csak a Facebookon röhögni, meg posztolgatni”.

A harmadik ok pedig maga a miniszterelnök személye, vagyis Orbán Viktor.

Szombaton tartotta 31. tisztújító kongresszusát a Fidesz a Hungexpón, ahol a nagyobbik kormánypárt bemutatta 106 egyéni képviselői jelöltjét a tavaszi országgyűlési választásokon, valamint hivatalosan is megválasztották a Fidesz–KDNP szövetség miniszterelnök-jelöltjének Orbán Viktort.

Mi vagyunk az esélyesek!

Ennek legfontosabb okát úgy hívják, Orbán Viktor! Közzétette: Menczer Tamás – 2026. január 11., vasárnap

A miniszterelnök felszólalásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a mostani választás „nem a kísérletező kedvű holdkórosok ideje”.

„A veszélyek korában élünk, békés, biztonságos, kiszámítható életet csak szavatartó, hűséges és tapasztalt kormányok adhatnak a nemzeteknek”

– jelentette ki Orbán Viktor. Ezzel kapcsolatban pedig arról a három veszélyforrásról – a háborúról, a migrációról és a genderveszedelemről beszélt –, amelyek visszafordíthatatlan hatásokat gyakorolhatnak egy országra, továbbá arra kérte a Fidesz képviselőit és szimpatizánsait, hogy más kérdések mellett erről a három kérdésről is beszéljenek az emberekkel. Mindezekkel összefüggésben Orbán Viktor kijelentette:

„Brüsszel az európai keresztény civilizáció ellensége”.

Említést tett arról is, hogy a Tisza Párt és a Demokratikus Koalíció képviselik a brüsszeli irányvonalat, legyen szó háborúról, genderről vagy migrációról, ezért arra hívta fel a figyelmet: „Magyar fiatalok, ha a Tiszára vagy a DK-ra szavaztok, saját jövőtök ellen szavaztok”.

Kiemelt kép: Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)