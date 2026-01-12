Megkérdőjelezhetetlen nemzetközi kiállás Orbán Viktor mellett

Európa minden szuverenistája Orbán Viktor győzelmét reméli, Európának önökre van szüksége – üzente Alice Weidel az AfD vezetője.
Közzétette: hirado.hu – 2026. január 10., szombat
Orbán Viktorral sok közös harcunk van, nem mindenben értünk egyet, de összekötnek bennünket a közös érdekeink – üzente az olasz miniszterelnök.
Közzétette: hirado.hu – 2026. január 10., szombat
Az Osztrák Szabadságpárt vezetője: Orbán Viktor a garancia, hogy Magyarország a bátrak útját járja és ebből mások is merítenek.
Közzétette: hirado.hu – 2026. január 10., szombat
Magyarul üzent Matteo Salvini: Fel, győzelemre!
Közzétette: hirado.hu – 2026. január 10., szombat
Orbán Viktor egy nagyon bátor és tisztességes politikus, akit soha nem tudtak rávenni, hogy a hazája érdekei ellen tegyen – üzente a szerb elnök.
Közzétette: hirado.hu – 2026. január 10., szombat
Orbán Viktor a nyugati világ bástyájává tette Magyarországot, egy olyan Európában, amit elnyel a sötétség – üzente Argentína elnöke.
Közzétette: hirado.hu – 2026. január 10., szombat
Orbán Viktor kiemelkedő államférfi, a bizonytalan időkben egyedül ő képes megvédeni a hazáját és népét – üzente Benjámin Netanjahu.
Közzétette: hirado.hu – 2026. január 10., szombat
A spanyol Patrióták vezetője: Orbán Viktor igazi hazafi és remek barát, aki a világ közepébe helyezte Magyarországot.
Közzétette: hirado.hu – 2026. január 10., szombat
Orbán Viktor az egyik legjelentősebb politikus, aki mindig a hazája érdekeit tartja szem előtt – üzente a cseh miniszterelnök.
Közzétette: hirado.hu – 2026. január 10., szombat
