Megkérdőjelezhetetlen nemzetközi kiállás Orbán Viktor mellett

Szerző: hirado.hu
2026.01.12. 10:42

A Fidesz a biztos választás – ezt üzenték a Fidesz 31., szombaton megtartott kongresszusán, melyen a miniszterelnök arra figyelmeztetett: ez sorsdöntő választás lesz. Orbán Viktor a Fidesz-kongresszuson azt kérte a Fidesz–KDNP-jelöltektől, hogy a kampányban a migráció, a gender és a háború veszélyeire figyelmeztessenek. A kongresszust mintegy tucatnyi külföldi politikus, közük kormány- és államfők üdvözölték videóüzeneteikkel, amelyekben Orbán Viktor nemzetközi és hazai politikai tevékenységét, valamint a nagyobbik kormánypártot méltatták. Többek között Benjamin Netanjahu, Andrej Babis Giorgia Meloni, Alice Weidel és Javier Milei tett hitet a magyar miniszterelnök, pártelnök politikája mellett.
 

Európa minden szuverenistája Orbán Viktor győzelmét reméli, Európának önökre van szüksége – üzente Alice Weidel az AfD vezetője.

Orbán Viktorral sok közös harcunk van, nem mindenben értünk egyet, de összekötnek bennünket a közös érdekeink – üzente az olasz miniszterelnök.

Az Osztrák Szabadságpárt vezetője: Orbán Viktor a garancia, hogy Magyarország a bátrak útját járja és ebből mások is merítenek.

Magyarul üzent Matteo Salvini: Fel, győzelemre!

Orbán Viktor egy nagyon bátor és tisztességes politikus, akit soha nem tudtak rávenni, hogy a hazája érdekei ellen tegyen – üzente a szerb elnök.

Orbán Viktor a nyugati világ bástyájává tette Magyarországot, egy olyan Európában, amit elnyel a sötétség – üzente Argentína elnöke.

Orbán Viktor kiemelkedő államférfi, a bizonytalan időkben egyedül ő képes megvédeni a hazáját és népét – üzente Benjámin Netanjahu.

A spanyol Patrióták vezetője: Orbán Viktor igazi hazafi és remek barát, aki a világ közepébe helyezte Magyarországot.

Orbán Viktor az egyik legjelentősebb politikus, aki mindig a hazája érdekeit tartja szem előtt – üzente a cseh miniszterelnök.

