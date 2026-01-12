Megkérdőjelezhetetlen nemzetközi kiállás Orbán Viktor mellett

A Fidesz a biztos választás – ezt üzenték a Fidesz 31., szombaton megtartott kongresszusán, melyen a miniszterelnök arra figyelmeztetett: ez sorsdöntő választás lesz. Orbán Viktor a Fidesz-kongresszuson azt kérte a Fidesz–KDNP-jelöltektől, hogy a kampányban a migráció, a gender és a háború veszélyeire figyelmeztessenek. A kongresszust m integy tucatnyi külföldi politikus, közük kormány- és államfők üdvözölték videóüzeneteikkel, amelyekben Orbán Viktor nemzetközi és hazai politikai tevékenységét, valamint a nagyobbik kormánypártot méltatták. Többek között Benjamin Netanjahu, Andrej Babis Giorgia Meloni, Alice Weidel és Javier Milei tett hitet a magyar miniszterelnök, pártelnök politikája mellett.