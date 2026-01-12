Lázár János bejelentette: Napokon belül megjelenik az új KRESZ

Közlekedésinfót tartott hétfőn a miniszter Budapesten, amelyen többek között arról beszélt, hogy napokon belül ismertetik a megújult KRESZ-t. Azt is elárulta: lehet, hogy a mostani volt az utolsó Közlekedésinfó, és közölte, hogy a minisztérium vezetését részben a helyettese látja el a következő hónapokban, ő maga ugyanis a választási kampányra fog koncentrálni.

Magyarország 2026-ra utolérte Ausztriát az autópályák lakosságarányos számát, a négysávos utak volumenét tekintve, 2000 kilométernyi gyorsforgalmi út és legalább 500 kilométernyi alsóbbrendű négysávos út áll rendelkezésre. A fejlesztések folytatódnak, jelenleg 60 milliárd forint értékben 4600 milliárd forint értékű autópálya és autóút tervezése zajlik Magyarországon, soha ennyi tervezői megbízás nem volt kiadva – az MTI szerint egyebek közt erről beszélt Lázár János a sajtótájékoztatón.

A miniszter elmondta: a 8500 kilométernyi vasútvonalból mintegy 3000 van rossz állapotban, ebből 1000 kilométernyit újítanak fel az Európai Beruházási Bank közreműködésével, a szerződést már aláírták.

Lázár János bejelentette továbbá: a következő 90 napban a miniszterelnök kérésére részt vesz a választási kampányban, és ez idő alatt a minisztérium operatív irányításában Csepreghy Nándor államtitkár is szerepet kap.

Elmondása szerint azonban a miniszteri munkáját továbbra is végzi, az ezzel kapcsolatos felelősséget viseli, és nem tagja a Fidesz központi kampánycsapatának. Egy kérdésre válaszolva később azt is hozzátette: ha az utolsó hetekben a kampányban való részvétele annyira nagy volumenű lesz, akkor a miniszteri fizetését nem fogja felvenni.

A jövő héten hozzák nyilvánosságra az új KRESZ-t

Az Index beszámolója szerint Lázár János arra is kitért a sajtótájékoztatón, hogy január 20-án hozzák nyilvánosságra az új KRESZ-t.

Az új KRESZ-t leghamarabb szeptemberben szeretnék bevezetni – tette hozzá a miniszter.

A régi KRESZ 1975 óta van érvényben, számos ráncfelvarráson esett át, most pedig struktúrájában, szerkezetében, gondolatvilágában teljesen más közlekedési rendszert bocsátanak vitára. Eddig 1500 véleményt kaptak, 100 szervezettel és 70 szakértővel folyamatosan konzultáltak, a szakma írta az új KRESZ-t – közölte Lázár János.

Kitért arra is, hogy megpróbálják Magyarország lakóövezeteit kamionmentes övezetté tenni. Ez egy nagy vita a szállítmányozókkal, legközelebb szerdán egyeztetnek.

Lehet, hogy ez volt az utolsó Közlekedésinfó? – Nem árulta el, hogy miniszter lehet-e 2026 áprilisa után is

„Könnyen lehet, hogy ebben a minőségben az utolsó Közlekedésinfót tartom” – mondta Lázár János még a sajtótájékoztató elején.

Később a Telex kérdezett rá arra, hogy a választási győzelem esetén közlekedési miniszterként folytatná-e. Lázár János erre azt mondta:

Az ambícióm a választás megnyerése, utána mindenre válaszolni fogok.

Szerinte a kérdés most nem aktuális, „a Telexnél pesszimistább vagyok, először a választást kell megnyernünk” – fogalmazott.

Arról a korábbi mondatáról, miszerint még két ciklus kellene nekik a vasút rendbe rakásához, azt mondta: ez azért van, mert az útfejlesztésekre koncentráltak az elmúlt években, ebben szerinte sikerült is utolérniük Ausztriát. „Vasútban is el lehet érni Ausztriát, ha ehhez megvan a politikai akarat. Régiós szinten a magyar vasúti hálózat a legsűrűbb, ha azt nézzük, hogy mennyien használják, akkor sokan Kelet-Európához képest, a pontosságban pedig a közép-európai átlag alsó részénél vagyunk” – ismertette Lázár János.

Az utasok kevesebbet fizetnek, a mávosok többet keresnek

Az utasok kevesebbet fizetnek, a MÁV-alkalmazottak többet keresnek – erről is beszélt a miniszter, mikor tárcája 2022 és 2026 közötti munkájának eredményeit ismertette.

Kiemelte: a MÁV és a Volán járatain rekordszámú, több mint 1,1 milliárd utazást bonyolítottak le tavaly, amire az elmúlt évtizedben nem volt példa.

Összesen 25,2 millió bérletet adtak el, amire szintén nem volt példa a rendszerváltozás óta Magyarországon. A vállalatcsoport mintegy 50 ezer munkavállalójának bruttó átlagkeresete 710 ezer forint, hosszú évek után elérték, hogy meghaladja a nemzetgazdasági átlagot – mondta Lázár János.

A miniszter közölte: 2026-ig tartó hároméves bérmegállapodást kötöttek a munkavállalókkal, de jövő hétfőn találkozik a reprezentatív szakszervezetekkel, és felülvizsgálják a megállapodást a minimálbér idei 11 százalékos emelkedése miatt. Úgy fogalmazott: a szakszervezetek kétszámjegyű béremelést szeretnének, mérlegeli ezeket a javaslatokat, és azt sem tartja kizártnak, hogy az egyéb juttatásokat is számba véve kétszámjegyű lehet a 2026-os béremelés.

Kiemelt kép: Lázár János építési és közlekedési miniszter a Közlekedésinfó sajtótájékoztatón az Építési és Közlekedési Minisztériumban 2026. január 12-én (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)