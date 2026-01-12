Ismét rendkívül hideg időre kell felkészülni, helyenként mínusz 16 fokra és havazásra is számíthatunk

Északkeleten csak lassan szakadozik a felhőzet, ott gyenge havazás sem kizárt, máshol viszont általában derült, napos idővel indul a nap. A legmagasabb nappali hőmérséklet -8 és 0 fok között valószínű, de késő estére -16 és -1 fok közé hűl le a levegő, délnyugat felé haladva számíthatunk a magasabb értékekre – írja a HungaroMet.

Északkeleten csak lassan szakadozik a felhőzet, ott gyenge havazás sem kizárt, máshol viszont általában derült, napos idővel indul a nap. Napközben aztán nyugat felől ismét megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, estére mindenütt beborul az ég. Késő délutántól északnyugat felől növekszik a csapadék esélye, eleinte havazás, majd ónos eső is várható.

Forrás: HungaroMet

A nap első felében még helyenként élénk lehet a nyugati szél, aztán délire fordul, és mindenütt mérséklődik, legyengül a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet -8 és 0 fok között valószínű. Késő estére -16 és -1 fok közé hűl le a levegő, délnyugat felé haladva számíthatunk a magasabb értékekre.

A kezdetben még kevésbé felhős északkeleten is beborul az ég. Északnyugat, nyugat felől egyre többfelé várható havazás, amelyet délnyugati, nyugati irányból egyre nagyobb területen vált ónos eső, fagyott eső – a határszélen rögtön ónos esővel indulhat -, majd néhol eső. A havazás-ónos eső határvonala reggel kb. a Duna vonalánál lehet.

A délies szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A minimum-hőmérséklet -18 és -1 fok között alakul, délnyugat felé haladva számíthatunk a magasabb értékekre. Hajnalra több fokkal enyhül az idő.

Fogcsikorgató hideg lesz hétfőn, az ország több pontján mínusz 20 fok is lehet

A HungaroMet Zrt. vasárnap kiadott figyelmeztetése szerint extrém hideg lehet hétfő reggel az ország több pontján, nagy területen csökkenhet mínusz 15 Celsius-fok alá a hőmérséklet, egyes helyeken – Zala és Somogy vármegyében – akár mínusz 20 foknál is hidegebb lehet.

Elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van kiadva hétfőre a Dunántúlon Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Baranya vármegyére, továbbá Nógrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Békés vármegyére, itt a hőmérséklet mínusz 15 fok alá csökkenhet hétfőn.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: hirado.hu/Horváth Péter Gyula)