Imádkoznak a rajongók Fenyő Miklósért, kórházba került a legendás énekes

Fenyő Miklós hivatalos közösségi oldalán jelent meg az aggasztó hír, miszerint az énekes kórházba került.
„Miklós sajnos tüdőgyulladás következtében kórházi kezelés alatt áll. Drukkoljatok neki, hogy minél előbb meggyógyuljon!” – olvasható a legendás énekes közösségi oldalán.
Szikora Róbert madártejet készül vinni kórházban fekvő barátjának.
„Aggodalommal tölt el a hír, nem tudtam, hogy kórházba került. Ha úgy van, akkor meglátogatom holnap, ha egyáltalán igényli ezt” – hangsúlyozta Szikora Róbert a Blikknek.
„Madártejet viszek Mikikémnek,
ha megyek. Régen mindig azt vittek a betegeknek, és meggyógyultak tőle” – magyarázta Szikora.
Az eMeRTon-díjas magyar énekesnő,
Dolly is jókívánságát küldi a kórházba Fenyő Miklósnak.
„Nagyon-nagyon sok szeretettel drukkolok Mikinek! Kívánom, hogy gyorsan épüljön fel, mert szükség van rá! Még várnak ránk koncertek” – mondta a lapnak Dolly.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Fenyő Miklós eMeRTon-díjas rock and roll énekes, zenekarvezető, billentyűs a Hogy volt?! című tv-műsor felvételén, az MTVA Kunigunda utcai gyártóbázisának 3-as stúdiójában 2019. január 16.-án (Fotó: MTVA/Zih Zsolt)