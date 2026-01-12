Műsorújság
Fotókon az idei tél leglátványosabb és legtöbbet fotózott jelensége, a dunai jégzajlás – KÉPGALÉRIA

Szerző: hirado.hu
2026.01.12. 16:22

| Szerző: hirado.hu
Horváth Péter Gyula, az MTVA fotósa így örökítette meg a téli látványosságot.

A jégzajlás évek óta az egyik leggyakrabban fotózott téli természeti témának számít.

A napok óta tartó fagyos idő miatt a Duna hőmérséklete most is elérte azt a pontot, amikor kisebb-nagyobb jégtáblák jelennek meg a víz felszínén.

A szokatlanul hideg időjárás a szokásosnál is jobb lehetőséget biztosított a látványosság megörökítésére. Alább megtekinthetők fotóink a dunai jégzajlásról:

Kiemelt kép forrása: MTVA/Horváth Péter Gyula

