Baleset a Molnár-sziklánál: a szabad ég alatt töltötte az éjszakát a bajba jutott túrázó

Élve hozták le a hegyekből a miskolci rendőrök és mentők azt 59 éves férfit, aki a Molnár-sziklánál elesett és ebben a szörnyű hidegben a szabad ég alatt töltötte az éjszakát.

Elindult a délutáni órákban túrázni az 59 éves férfi a Bükkbe. A Molnár- sziklánál a túrázó elesett, és erősen beütötte a derekát. Nem tudott felállni, próbált segítséget hívni, de pánikba esett – számolt be a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség a közösségi oldalán.

A bejegyzésből kiderül, hogy

az életmentés a Molnár-sziklánál történt,

ez a kultikus helyszín egy végtelenül szomorú és tragikus legendának köszönheti hírnevét, ám ezúttal pozitív kimenetelű végkifejletről számoltak be a hatóságok.

Kiemelték, hogy a férfi nemrég cserélte le hagyományos mobilját okostelefonra és a nyomógombos készülék után az érintőképernyős kifogott rajta, emellett még pánikba is esett, így az ingyenesen hívható 112-es segélyszám helyett a 116-ot tárcsázta.

A bajbajutott túrázó a szabadban töltötte az éjszakát,

másnap reggel eszébe jutott, hogy a 112-es számot kell hívnia, amint ezt megtette felgyorsultak az események.

„A Miskolci Rendőrkapitányság Diósgyőri Rendőrőrsének munkatársai a kapott információk alapján az átfagyott férfit, a mentőszolgálat munkatársaival közösen lehozták a hegyről. Épségben!” – adtak hírt a sikeres életmentésről a rendőrök, akik egyúttal tanácsokkal is ellátták a bükki túrákra készülőket.

„Tervezzetek rövidebb túrát! Mindig számoljatok a korai sötétedéssel! Ne bízzátok magatokat csak a telefonra! Térkép, iránytű és fejlámpa is legyen kéznél!” – javasolták, majd a kihűlés veszélyére is figyelmeztettek.

„Készüljetek fel a kihűlés ellen!

A réteges ruházat, meleg ital és élelem is alapfelszerelés”

– hangsúlyozták.

„Figyeljétek az időjárást! Ködben, havazásban könnyű eltévedni. Szóljatok ismerősnek a túráról indulás előtt!

Ha eltévednétek, kezdeményezzetek segélyhívást! – 112 a jó szám!”

– részletezték a teendőket a rendőrök, akik rámutattak, hogy egy jól előkészített túra szép élménnyé válik, nem veszélyhelyzetté.

Kiemelt kép forrása: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség közösségi oldala