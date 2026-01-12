A Real-PR mérését rátették a 21 Kutatóközpont kalkulátorára, 64 százalékos Fidesz-kormány lett az eredmény

A legfrissebb közvélemény-kutatási adatok alapján jelentős fölényt mutat a kormánypárt. A kalkuláció szerint Fidesz–KDNP a parlamenti mandátumok mintegy 64 százalékát szerezné meg.

A Real-PR legújabb mérését – amely kutatóintézet a 2022-es és a 2024-es választási eredményeket is az egyik legpontosabban jelezte előre – rávetítették az ellenzék által gyakran hivatkozott 21 Kutatóközpont mandátumkalkulátorára.

A kalkuláció eredménye szerint a jelenlegi támogatottsági adatok mellett a Fidesz–KDNP a parlamenti mandátumok mintegy 64 százalékát szerezné meg, ami stabil, kétharmadhoz közeli kormánytöbbséget jelentene.

Az eredmény külön érdekessége, hogy az elemzés egy ellenzéki körökben is elfogadott számítási modell alapján készült, így nem kormánypárti módszertanra épül.

A számok azt jelzik, hogy a jelenlegi politikai erőviszonyok mellett az ellenzék komoly kihívásokkal nézne szembe egy most tartott országgyűlési választáson.

A hirado.hu is beszámolt arról, hogy a Nézőpont Intézet kutatása szerint a karácsonyi szünetben lényegében nem mozdultak meg a pártpreferenciák, és ezzel állandósulni látszik a kormánypárt előnye. A Fidesz–KDNP egy most vasárnapi választáson a listás szavazatok 47, a Tisza Párt pedig 40 százalékát kapná meg. Harmadik pártként a Mi Hazánk jutna be a parlamentbe, 6 százalékos eredménnyel.

