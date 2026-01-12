–21,7 Celsius-fokot is mértek hajnalban Zala vármegyében

Zala vármegyében, Murakeresztúron –21,7 Celsius-fokot is mutatott a hőmérő hétfő hajnalban, de más helyeken is fordultak elő –15 és –20 fok közti hőmérsékletek – derült ki a HungaroMet Zrt. hétfő reggel publikált adataiból.

„Semmi különös, csak egy havas téli éjszaka derült idővel… Szóval ismét sok helyen mértek -15 fok alatti értékeket, és a várakozásoknak megfelelően délnyugaton volt a leghidegebb”– kommentálta a Hungaromet a Facebookon közzétett adatokhoz.

Hőmérsékleti térképük alapján a két véglet Murakeresztúr és Siófok voltak: előbbi helyszínen –21,7 fokot, míg utóbbin –5,6 fokot mutatott a hőmérő hétfőn reggel 07.00-kor.

Nemcsak Murakeresztúron volt –20 fok alatt a hőmérséklet

A HungaroMet Murakeresztúr mellett még Iklódbördőcén mért –20 Celsius-foknál alacsonyabb hőmérsékletet a korai órákban, azonban az Időkép szerint más helyeken is hasonlóan hideg volt. „Mérőpontjaink közül Apácatorna, Barlahida és Nemesnép is összehozta a -20 fokot” – írták cikkükben, hozzátéve azt is:

„De az ország többi részén sem volt túl meleg, a legenyhébb Duna-Tisza közén is -7, -10 fok között mozogtak az értékek.”

Megjegyezték, hogy a hidegrekord még Murakeresztúron is bő 10 fokra volt: 2003-ban ezen a napon-31,9 fokot mértek Zabaron.

Lassanként azonban búcsút inthetünk a zord éjszakáknak, ugyanis keddtől jelentős enyhülés jön, szerdára virradóra pedig délnyugaton már csak -2 és -4 fok közötti értékekre készülhetünk (bár északon, északkeleten aznap még -10 fok alatt maradunk). Mindemellett továbbra is érdemes figyelni az érvényben lévő riasztásokat.

