2026-ban először ragyogott fel Magyarország égboltján a sarki fény

Szombat éjjel, éjfél előtt pár perccel felcsillant az idei első sarki fény hazánk égboltján– írta az Időkép, amely szerint

nagyjából fél óráig járta táncát az aurora borealis az északi horizont fölött.

A jelenséget egy mérsékelt geomágneses vihar okozta, amelyet a portál éjjellátó webkamerái is rögzítettek.

A geomágneses viharban a Kp-index átmenetileg 6-os értéket ért el, és ez az aktivitási szint már elegendő ahhoz, hogy az aurora borealis időnként középső szélességeken, így Magyarországon is megjelenjen, főként tiszta, fényszennyezéstől mentes területeken – fűzte hozzá magyarázatként a portál.

Emlékeztettek arra is, hogy tavaly – a 2024-es évhez hasonlóan – több alkalommal is megfigyelhető volt a különleges jelenség Magyarország területéről.

A tavalyi észlelések közül a november 12-én hajnali órákban, nagyjából 3 órán át táncoló sarki fény lehetett a leglátványosabb – tették még hozzá.

Kiemelt kép forrása: Időkép.hu, videó screenshot