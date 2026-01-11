Tizenhárom szerencsésnek volt ötöse a lottón

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 2. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
14 (tizennégy)
24 (huszonnégy)
34 (harmincnégy)
35 (harmincöt)
42 (negyvenkettő)
43 (negyvenhárom)
Nyeremények:
6 találatos szelvény nem volt;
5 találatos szelvény 13 darab, nyereményük egyenként 901.605 forint;
4 találatos szelvény 1008 darab, nyereményük egyenként 11.630 forint;
3 találatos szelvény 19.390 darab, nyereményük egyenként 3675 forint.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI )