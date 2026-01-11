Tizenhárom szerencsésnek volt ötöse a lottón

5 találatos szelvény 13 darab volt, nyereményük egyenként 901.605 forint.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 2. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

14 (tizennégy)

24 (huszonnégy)

34 (harmincnégy)

35 (harmincöt)

42 (negyvenkettő)

43 (negyvenhárom)

Nyeremények:

6 találatos szelvény nem volt;

5 találatos szelvény 13 darab, nyereményük egyenként 901.605 forint;

4 találatos szelvény 1008 darab, nyereményük egyenként 11.630 forint;

3 találatos szelvény 19.390 darab, nyereményük egyenként 3675 forint.

