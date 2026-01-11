Széllel, faggyal és hófúvással köszönt ránk a vasárnap

Napközben alapvetően sok felhőre számíthatunk, a még kevésbé felhős tájakon is megnövekszik észak felől a felhőzet, de reggel még többfelé kisüthet a nap.

Napközben már inkább csak északkeleten lehetnek hózáporok. A keleti tájak kivételével többfelé erős, helyenként viharos lesz az északnyugati szél, ami továbbra is hófúvást okozhat – közölte a HungaroMet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően -6 és -1 fok között alakul.

Késő estére -10 és -4 fok közé csökken a hőmérséklet. Az északkeleti tájakon több lesz a felhő, ott néhol hózápor sem kizárt. Másutt ugyanakkor derült vagy gyengén felhős idő valószínű. Az északnyugati, nyugati szél némileg mérséklődik az éjszaka során, de még hajnalban is több helyen lehet élénk, így hófúvásra továbbra is számítani kell. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -14 és -8 fok között alakul, ennél hidegebb a derült, szélvédett tájakon lehet, főként délnyugaton és az északi völgyekben, ahol -20 fok közeli hőmérséklet sem kizárt.

