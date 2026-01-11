Számonkérte a 444-et Magyar Péter, mert az elemzésük szerint a Tisza Párt nem áll győzelemre

Miután a Fidesz–KDNP szombaton bejelentette jelöltjeit az áprilisi parlamenti választásra, a 444.hu elemzést közölt a választási esélyekről. A portál a cikkében arra a következtetésre jutott, hogy a jelenlegi adatok alapján teljes patthelyzet körvonalazódik, és az egyes körzetek megoszlása hasonló lehet a két politikai oldal között, ami váratlan fordulatnak tekinthető a baloldali közvélemény-kutatók és lapok korábbi esélylatolgatásaihoz képest. A cikk megállapításaira reagált a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter is, aki több számonkérő hozzászólást is írt a 444.hu közösségi oldalán megjelent cikk alá.

Magyar Péter véleménye szerint az elemzés alkalmas lehet arra, hogy bizonytalanságot keltsen a választók körében „a változást akarókban”. Egyik kommentjében azt írta:

„Aki ezt az összeállítást készítette, az semmit nem tud az erőviszonyokról, nem látott egy kutatást se, nem járt vidéken.”

Magyar Péter egy másik hozzászólásában azt is felvetette, hogy a cikk szerinte megrendelésre készült.

A 444 elemzése beleillik az elmúlt időszakban megfigyelhető tendenciára, miszerint több közvélemény-kutatás és politikai elemzés is módosította korábbi előrejelzéseit. Egyes kutatóintézetek és médiumok az utóbbi hetekben kiegyenlítettebb versenyt jeleztek előre, mint korábban. Nemrég a Medián felmérése is azt mutatta, hogy a válaszadók körében többen számítanak a Fidesz győzelmére, mint a Tiszáéra – írja az Origo.

A portál arra is felhívja a figyelmet, hogy ezzel párhuzamosan több politikai megszólalás is megjelent az esetleges választási forgatókönyvekkel kapcsolatban. Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő néhány hete arról beszélt, hogy a Fidesz győzelme esetén „utcai megmozdulásokat kell szervezni”.

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója egy friss helyzetértékelésében pedig arról írt, hogy Magyar Péter és pártja részéről fokozódó politikai aktivitás figyelhető meg, és értékelése szerint ennek része Bajnai Gordon volt miniszterelnök ismételt megjelenése a politikai térben.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisztelet és Szabadság Párt (Tisza Párt) elnöke (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)