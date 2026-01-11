Orbán Viktor: Két út áll előttünk, az egyik a magyar út, a béke útja, a másik Brüsszelé és a háborúé

A Fidesz a biztos választás – ezt üzenték a Fidesz 31. kongresszusán, melyen a miniszterelnök arra figyelmeztetett: ez sorsdöntő választás lesz. Orbán Viktor a Fidesz-kongresszuson azt kérte a Fidesz–KDNP-jelöltektől, hogy a kampányban a migráció, a gender és a háború veszélyeire figyelmeztessenek.

„Én húsz év miniszterelnökség után is készen állok a feladatra” – jelentette ki Orbán Viktor a Fidesz 31. kongresszusán mondott beszédében, mosolyogva megjegyezve, hogy készen áll, „mert már megint a legjobb korban van” – aztán külföldi kitekintés következett (Trump, Erdogan életkora), s mint mondta: nem csoda, hogy ennyi év kormányzás után is „zöldfülűnek érzi magát”, ide nekem az oroszlánt is – hangoztatta.

„A biztos választás Orbán Viktor” – hangzott fel, miközben a miniszterelnök a színpadra lépett. A külhoni magyarokat külön köszöntette azzal: határa csak az államnak van, a nemzetnek nincs.

Előtte azt mondta, 106 „bátor nőről és férfiról” beszélt, akik a Fidesz-KDNP egyéni jelöltjei lesznek, és hajlandóak lesznek megküzdeni a választók bizalmáért, támogatják majd a kormányt, és vállalják, hogy 4 évig „megingás nélkül megvédik” döntéseikkel a független és szabad Magyarországot – őket a kongresszus hosszan meg is tapsolta. A miniszterelnök a jelöltállító kongresszuson azt is elmondta: február 20-ig döntenek a Fidesz-KDNP listavezetőjétől és a listájáról.

A Fidesznél csak a Fidesz jobb

Orbán Viktor a „győztes csapaton ne változtass” okosság kapcsán arról beszélt, hogy a Fidesz egymás után zsinórban négyszer kétharmaddal nyerte a parlamenti választást, és húsz éven át megnyertek minden önkormányzati választást, de az EP-választásokon is diadalmaskodtak.

Rajtuk kívül erre még soha senki nem volt képes – hangoztatta a miniszterelnök, megjegyezve: „jó ideig nem is lesz erre senki képes, ha egyáltalán”. A győztes csapatról, akiket büszkeséggel mutatott be, Orbán Viktor azt mondta: 65 régi és 41 új jelölttel kezdik meg a választási hadjáratot, és ő mint mondta, inkább abban hisz, hogy „az eklézsiát mindig meg kell reformálni, mert a Fidesznél csak a Fidesz a jobb”.

„Erős csapat, olyan csapat, ami 106 válogatott, magas minőséget képviselő jelöltből áll” – mondta a Fidesz-KDNP egyéni országgyűlési képviselőjelöltjeiről Orbán Viktor, szerinte olyan jelöltek, akikre Magyarországnak szüksége van. A jelöltekről azt is hozzátette: ez egy olyan csapat, amelyből holnap ki tudna állítani nem egy, hanem két teljes kormányt is.

„Ép hangszálak”, kiszámíthatóság, biztonság, tapasztalat – őszinte, komoly beszéd

A nemzedékváltás is átgondoltan, egyetértésben megy végig a Fideszben, kiszámíthatóság, biztonság, tapasztalat – sorolta. Hangsúlyosan szólt Orbán Viktor a „Fidesz-minőségről”, ami bajtársiasságot jelent, ami – mint a szavaiból kiderült – az előfeltétele a nemzeti egység megteremtésének. S ő, erre a sikerre a legbüszkébb – tette hozzá.

„Egy 26 tagból álló csipet-csapatnak, vagy MSZP-s DK-s módon széthulló baloldalnak esélye sincs, hogy összefogást, egységet teremtsen az országban – hangsúlyozta Orbán Viktor. Lehet viccelődni, NER-ezni, de egy nemzet életében nincs fontosabb mint a nemzeti összefogás, és ezt csak a Fidesz-KDNP tudja ma megadni Magyarországnak – hangoztatta.

Az őszinte, egyenes beszéd kapcsán – mely különleges a mai világban – Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy teret nyer a komolytalanság, a felelőtlenség, „össze-vissza lehet mindenről hazudozni”. A digitalizáció miatt is következmények nélkül terjed az álhír, a megtévesztés, a csalás.

Magyar Péterre utalva a miniszterelnök azt hozta példának, hogy a Tisza elnöke azt mondta, nem veszi fel EP-mandátumát, „aztán mégis”. Következmények nélkül megígéri a mentelmi jogának az eltörlését, aztán, amikor szorul, a mentelmi joga mögé bújik – tette hozzá. A kulcsmondat, ami mindent visz az, hogy nem fogunk mindent elmondani, mert megbukunk – idézte a miniszterelnök Tarr Zoltán Tisza-alelnök az etyeki videófelvételen elhangzott mondatait, hangsúlyozva: „ez nem a mi világunk”. De nem is a magyarok világa.

Lehet, hogy a liberális világban megszokott a hazudozás, nálunk nem válhat azzá – hangoztatta Orbán Viktor. Nyugaton lehet, vagy Brüsszelben is megszokott, hogy átvetik az embereket, de nálunk patriótáknál ez nem lehetséges, ez főbenjáró politikai vétség – tette hozzá, nyegleséget, nagyképűséget említve.

Egymillió forintos átlagbér, ezer eurós minimálbér

A miniszterelnök sorolta az elért eredményeket és kijelentette, hogy az elkövetkező években teljesül az egymillió forintos átlagbér és az ezer eurós minimálbér is Magyarországon. A valóság, és a biztos kézzel vezetett kormányzás kapcsán azt mondta: nix ugri-bugri – fogalmazott.

„Ez most nem a kísérletező kedvű holdkórosok ideje; a veszélyek korában élünk, békés, biztonságos, kiszámítható életet csak szavatartó, hűséges és tapasztalt kormányok adhatnak a nemzeteknek”

– jelentette ki Orbán Viktor.

A soron következő választáson nem csupán politikai ellenfeleinket kell legyőzni – tette hozzá, kijelentve, „diadalt kell aratni a hazugság, a komolytalanság, a cinizmus, a sumákolás, a behódolás eszméje és minden hazai képviselője felett”. Ez mind a 106 egyéni jelölt felelőssége és komoly munkát jelent – mondta, megjegyezve: két teljes kormányt is ki tudna állítani belőlük.

Azt szembetűnőnek nevezte az őszinte, komoly beszéd kapcsán, hogy ellentétben az ellenfelükkel, az ő jelöltjeiknek „épek a hangszálaik, van hangjuk”. A jelöltjeiknek mindenük megvan, hangjuk, véleményük, álláspontjuk, nézeteik, programjuk és nem félnek ezekről beszélni” – hangoztatta.

„Halból halászlevet lehet, fordítva nem”

„Mi nem lapítunk, nem sunnyogunk, mi büszkén állunk ki a magyar emberek elé, újabb négyéves felhatalmazást kérve tőlük. Mi senkit nem nézünk le, senkiről nem feledkezünk el, nekünk mindenki fontos” – mondta Orbán Viktor.

A migrációról, a háborúról a genderveszedelemről beszéljenek – kérte a jelölteket, mert mint figyelmeztetett, ezek azok a dolgok, melyek utána visszafordíthatatlanok.

„Halból halászlevet lehet, fordítva nem” – illusztrálta a folyamatot.

A migráció kapcsán a miniszterelnök azt hangsúlyozta: ha egyszer megadta magát a beözönlésnek, utána már nem tud visszatérni az ország a beözönlés előtti helyzetet.

„Brüsszel az európai keresztény civilizáció ellensége” – jelentette ki Orbán Viktor.

A kormányfő úgy fogalmazott, hogy Brüsszel könyörtelenül végrehajtja a tervét, bevándorlóországgá alakít mindenkit, aki nem lázad fel. A brüsszeli bürokraták nem megállítani, hanem szabályozni akarják a bevándorlást – tette hozzá.

Úgy van szerinte, ahogy az amerikai nemzetbiztonsági stratégia írja, hogy Európa elveszíti civilizációs gyökereit. Az amerikaiak azonban egy ponton tévednek, Nyugat-Európa nem elveszíti a klasszikus keresztény európai civilizációt, hanem feladja, sőt lecseréli – osztotta meg a meglátását.

„Az európai emberek szívéből azonban nem sikerült kiiktatni sem Jézus Krisztust, sem a hazaszeretetet, sem a gyermekeiket védelmező életösztönöket”

– hangoztatta.

Orbán Viktor aztán levezette, hogy a liberálisok nézőpontjából az európai bennszülöttek többsége reménytelen, mert átnevelhetetlen. Újra és újra visszakanyarodnak a keresztény tanításhoz, fellángol bennük a hazaszeretet, és nem engedik, hogy genderkísérleti nyúlként kezeljék a gyerekeiket – fogalmazott.

A keresztény magyar civilizáció fenntartásáért a napi egymillió euró jóval kisebb ár, mint ha bevándorló országgá válnánk, és azok a kiadások lennének – figyelmeztetett, mire nagy tapsot kapott.

Orbán Viktor azt ráadásként említette meg, hogy Magyarország azt is visszaszerzi majd, amit befizetett.

A választások egyik tétje

A választás egyik tétje, hogy beadjuk-e a derekunkat Brüsszelnek és bevándorló országgá tesszük Magyarországot is, vagy folytatjuk a lázadást, és visszaverünk minden brüsszeli migrációs kísérletet „Tiszástól és DK-stól” – fogalmazott Orbán Viktor.

„Azt javaslom nektek, folytassuk a lázadást”

Orbán Viktor előtte arról beszélt: a migrációs paktummal azt követelik, hogy építsünk több tízezer migráns befogadására alkalmas menekülttábort, és azonnal vegyünk át több száz migránst a nyugati országoktól, akiket ők engedtek be.

Aki nem a Fideszre szavaz, az a migrációra szavaz – jelentette ki. „A migrációs paktumot a Tisza és a DK is támogatja, sőt a gyorsított bevezetését rendre megszavazzák az európai parlamentben” – mondta.

A migráció antiszemitizmust is hoz

A budapesti zsidó közösség csak és kizárólag azért van biztonságban, mert a Fidesz-KDNP kormányozza az országot, és „mi megvédjük őket attól, ami Nyugat-Európában történik velük” – jelentette ki Orbán Viktor a kongresszuson, hangsúlyozva: Magyarországon az antiszemitizmussal szemben zéró tolerancia van, és biztonság mindenki számára.

Szólt arról is, hogy Budapesten erős a liberális, baloldali hagyomány, a Fidesz pedig egy jobboldali, patrióta párt, „de változnak az idők, és ezt Budapesten is meg kell érteni” – tette hozzá.

Orbán Viktor szerint a liberális, baloldali pártok ma veszélyt jelentenek, és bajt hoznak az itteni zsidó közösség fejére. A Fidesz-KDNP az egyetlen politikai erő, amely akarja és képes is garantálni a biztonságukat. Ez komoly telhesítmény egy jobboldali patrióta párttól – hangoztatta a miniszterelnök.

Genderről, a brüsszeli útról: arrafelé már nemcsak nők és férfiak vannak..

Orbán Viktor azt is hangsúlyozta, hogy aki a brüsszeli útra lép, annak a genderpolitika is kötelező, arrafelé „Csipkerózsikából Csipkejózsika lehetett”, arrafelé már nemcsak férfiak és nők vannak, hanem egyéb fura szerzetek is.

A ferdeségek propagandája, az érzékenyítés mindenkit elér, áthuzalozzák a gyermekek agyát, egyetlen nemzedék alatt megváltoztatják az országuk kulturális alapját, és ez visszafordíthatatlan – figyelmeztetett.

Mint mondta, nálunk ez nem történhet meg, „ezért is kell a Tisza- és DK-féléket távol tartani a politikától”.

Az európai vezetők „a háborúba mennek”

A választás legfontosabb kérdése a háború vagy béke, a miniszterelnök a kongresszuson is megismételte, hogy Orbán szerint a háború vagy a béke, mert szerinte az európai vezetők „háborúba mennek“.

„Ha egy Tisza-DK-kormány Brüsszel mellé lép a háborúba, és átszervezi a magyar gazdaságot, akkor kedves fiatalok, nektek annyi” – jelentette ki Orbán Viktor.

Arra is emlékeztetett, hogy 2002-ben is sokan gondolták, hogy csak jobb jöhet, de gazdasági összeomlás és elvesztegetett nyolc év lett a vége.

Orbán Viktor azt külön hangsúlyozta, hogy Ukrajna a biztonsági és háborús kiadásai mellett 800 milliárd dollárt igényelt a következő tíz esztendőre. Brüsszel pedig ki is adta a parancsot, hogy „Magyarországnak is csatlakoznia kell az európai hadigazdasághoz”, ami párosult számos lakossági kedvezmény visszavonásával” – ez Brüsszel tervei alapján a rezsicsökkentés, az adókedvezmények eltörlését, kórházbezárásokat is jelentene. Ráadásul mindezt azért, hogy elküldhessék a pénzünket Ukrajnába. Orbán Viktor a főpolgármester minapi „bemutatása” kapcsán azt mondta, Karácsony Gergely is jobban tenné, ha Brüsszelnek mutogatna, hiszen Budapesten van a legtöbb pénz, így az unió a legtöbb pénzt a fővárosiaktól venné el.

„Ukrajna nem erősebbé, hanem gyengébbé tesz minket, sőt, ha ez így megy tovább, tönkreteszi az európai gazdaságot” – fogalmazott a miniszterelnök.

Ukrajnába pénzt küldeni olyan, mintha feneketlen zsákba öntenék, majd említést tett a szomszédos országban uralkodó korrupcióról. Én a csehekkel értek egyet: lopjanak, de ne tőlünk – fogalmazott Orbán Viktor.

Az Egyesült Államok már kiszállt, de Európában még mindig azok a vezetők vannak hatalmon, akik belevitték országukat a háborúba. Szerinte akinek van esze, az nem sorol be a háborús vágányra, nem állítja át a gazdaságát háborús üzemmódra.

Üzenet a fiataloknak: „kedves fiatalok, akkor nektek annyi”!

„Magyar fiatalok, ha a Tiszára vagy a DK-ra szavaztok, saját jövőtök ellen szavaztok” – intézett üzenetet a fiatalokhoz, mert a Tisza és a DK szemrebbenés nélkül fogja végrehajtani a brüsszeli követeléseket” – jelentette ki Orbán Viktor, akinek a szavaiból az derült ki: „kedves fiatalok, akkor nektek annyi”. „A Tisza főnöke, Herr Weber” egész Európa legnagyobb háborús uszítója – hangzott el.

Az a fiatal, aki a Tiszára szavaz, tönkreteszi a saját jövőjét, és egész életében nyögni fogja az Ukrajnának adott hadikölcsön ráeső részét – mondta.

„Csatlakozzatok hozzánk, mielőtt Weber és Brüsszel besoroz benneteket és kivezényel Ukrajnába” – üzent a miniszterelnök.

Brüsszelből nem lehet leváltani a kormányt

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy miként 2022-ben sem sikerült, úgy 2026-ban sem lehet Brüsszelből leváltani a magyar kormányt. A miniszterelnök szerint a Tisza már megbukott, „minden mesedélutánnak vége van egyszer, itt a vége, fuss el véle”. Aztán azt tanácsolta nekik: fussanak ők is Brüsszelig, “ahol Manfred papa és Ursula mama vár”.

Két út áprilisban

Az áprilisi választáson két út áll előttünk: az egyik a magyar út, a béke útja, a másik Brüsszelé és a háborúé – jelentette ki Orbán Viktor.

„Nem túlzás, hogy 2026 tavaszán sorsot választunk Magyarországon és Magyarországnak” – hangoztatta a miniszterelnök, figyelmeztetve, hogy most a tavaszi választáson nem pártot, nem kormányt, nem miniszterelnököt választunk. , Most nem is a következő négy év kormányzásának, hanem a magyarság jövőjének megnyeréséért indulunk harcba – jelentette ki.

„Ha mindenki elvégzi a rá kiszabott feladatot, ha nem bízza el magát, és megőrizzük az alázatot, akkor a jutalom sem marad el, és újra győzni fogunk” – hangoztatta Orbán Viktor a Fidesz kongresszusán, mire nagy tapsot kapott.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a párt kongresszusán a budapesti Hungexpón 2026. január 10-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)