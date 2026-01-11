Mávinform: Indul a peronépítés Keleti pályaudvaron, módosul a dunántúli távolsági vonalak közlekedési rendje

Hétfőn kezdődik az akadálymentes peron építése a Keleti pályaudvaron, ezért módosul a Keleti pályaudvart érintő dunántúli távolsági vonalak közlekedési rendje, több dunántúli vonat végállomása Kelenföldre kerül át – közölte a Mávinform szombaton az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a 12. és a 13. vágányok közötti peront akadálymentes magasperonná alakítják át, mert Délegyháza, Kelebia és Belgrád felől a személyforgalom megindulása után ide érkeznek majd a szerelvények.

A Déli Körvasút építése miatt elrendelt mostani vágányzár lehetővé teszi, hogy a forgalom érdemi korlátozása nélkül végezhessék el a peron akadálymentesítését,

hiszen ebben az időszakban a Keletit érintő dunántúli távolsági vonatok többsége Kelenföldön fordul, vagyis a szokásosnál jóval kevesebb érkezik a főpályaudvarra – tették hozzá.

Az átalakítással a Keleti pályaudvar alkalmassá válik arra is, hogy a hamarosan elinduló Budapest-Belgrád-vasútvonalon fogadja azokat a kínai gyártmányú, alacsony padlós, de a hasonló magyar járművektől eltérően – a platform és a fedélzet közötti lépésmagasságot kényelmesebbé tevő – úgynevezett kimozdulólépcső nélkül gyártott Soko (Sólyom) motorvonatokat is, amelyeket a szerb vasúttársaság kíván a vonalon közlekedtetni.

Január 12. és február 28. között a Ferencváros és Kelenföld közötti szakasz harmadik vágányának építéséhez kapcsolódó munkálatok miatt, illetve a Budapest-Belgrád-vasútvonal fejlesztésével összhangban változik a közlekedési rend.

A Dunántúlról a Keleti pályaudvarra érkező és onnan induló belföldi távolsági vonatok Kelenföldre érkeznek és onnan is indulnak,

a menetrendjük ezenkívül nem módosul. A főpályaudvar Kerepesi út felőli, 11-13. vágányoknál található kapuját lezárják február végéig.

Magyarországon a vasúti pálya- és állomásfejlesztések, felújítások során mindenütt magasperonok épültek, ezek – az Európában általánosan alkalmazott szabványok szerint – sínkorona (sínszál felső, azaz futófelülete) fölötti 55 centiméteres magasságúak. A Keleti pályaudvaron is ilyen készül.

A menetrendi változásokról részletesen lehet tájékozódni a MÁV+ applikációban és a MAVPlusz.hu weboldalon.

Kiemelt kép: A Keleti pályaudvar 2025. szeptember 21-én. A felújítás után a pályaudvar fokozatosan újra fogad és indít vonatokat (Fotó: MTI/Hatházi Tamás)