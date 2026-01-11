Kovács Zoltán szerint a Tisza meg akarja ingatni a magyarok bizalmát az állam működőképességében, ezúttal a hideg kapcsán

A magyar államigazgatás, az érintett területen dolgozó emberek, intézmények készen állnak arra, hogy a tartós hideg okozta helyzetet kompetensen és szakértően tudják kezelni – jelentette ki Kovács Zoltán kormányzati kommunikációért felelős államtitkár a Kossuth rádió Vasárnapi Újság című műsorában.

Kovács Zoltán elmondta, egyelőre kitart a hideg idő, ezért hozták létre az Operatív törzset, amely koordinálja, irányítja az érintett testületek, intézmények, hatóságok munkáját, dönt arról, hogy hol milyen beavatkozásra van szükség.

Mint mondta,

az elmúlt napok arról tanúskodtak, hogy az ország nemcsak, hogy működőképes maradt, de az érintett területeken dolgozó több tízezer ember bizonyította: felkészült, és szakértő módon tudja kezelni a kialakult helyzetet.

Kovács Zoltán kitért rá: a vörös kód bevezetése arra szolgál, hogy bizonyos időjárási, környezeti kritériumok esetén az egyébként üzemszerűen működő szociális ellátórendszer újabb fokozatba lépjen, és fokozzák a közterületi tevékenységet is.

Példaként említette, hogy vidéken a polgárőrök, rendőrök és a falugondnoki hálózat segítségével működik az úgynevezett füstölgő kémény program; az elmúlt napokban 2514 embert ellenőriztek, és 169 esetben volt szükség beavatkozásra.

Közölte: a hajléktalanokat érintő ellátórendszer még mindig nem érte el a 90 százalékos kihasználtságot, de ha a férőhelyek betelnének, akkor a szociális ellátórendszer többi része (rendelőintézetek, idősellátó intézmények) is meg tudnak nyílni.

Az államtitkár azt kérte, hogy mindenki jobban figyeljen az elesettekre, idősekre. Hozzátette: úgy látja, a kistelepüléseken ez magától értetődően megy. Egy jó polgármester tudja, kik a rászorultak, akiknek például tűzifát, egyéb segélycsomagot osztottak.

Kovács Zoltán annak is hangot adott, az utóbbi egy-másfél évben azt látják, hogy

„ez az új ellenzéki, baloldali formáció, ami magát Tisza Pártnak nevezi, sok külföldi segítséggel szisztematikus erőfeszítést tesz arra, hogy megingassa a magyar állampolgárok, a magyarok bizalmát a közszolgáltatásokban és a magyar állam működőképességében”.

Ezt tették az egészségüggyel, az oktatási rendszerrel, most a hideg kapcsán is – tette hozzá.

Az államtitkár köszönetet mondott mindazoknak, akik ezekben a napokban erejüket megfeszítve dolgoznak. Hangsúlyozta, hogy az ellenzéki párt a támadásaival azok munkáját veszi semmibe, akik az autópályákon, a közutakon, az egészségügyi intézményekben teszik a dolgukat.

Leszögezte: a magyar állam minden szempontból el tudja látni a feladatát.

Kiemelt kép: Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a kormánypártok háborúellenes aláírásgyűjtésén a Fidesz kőbányai, Halom utcai irodájában 2025. november 25-én (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)