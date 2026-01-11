A Fidesz kongresszus magabiztosságot sugárzott: egy győzelemre készülő párt közössége gyűlt össze a Nézőpont Intézet igazgatója szerint

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója nyolc pontba szedve elemezte a szombati Fidesz-kongresszust.

Mráz Ágoston Sámuel Orbán Viktor szombati beszédéből elsőként azt emelte ki, hogy a Fidesz kongresszusa egyértelműen a párt magabiztosságát és kormányképes erejét tükrözte. „A Fidesz nyugodt erő, már bizonyított, higgadt és stabil kormányerő – alternatívája ezekben a veszélyes időkben kockázatos” – írta, kiemelve, hogy a kongresszus az első pontban már önmagában is a párt stabilitását demonstrálta.

Második pontként a kongresszus szervezési stílusát méltatta, összehasonlítva a kihívó Tisza Párttal:

„Ez »many people show« volt, szemben a Tisza egyfős stílusával. Orbán hangsúlyozta, hogy a nemzeti egységet csak az tudja megteremteni, aki a politikai közösségen belül is egységet tud alkotni – és ő képes erre.”

Mráz a kormánypárt által sugárzott győzelmi hangulatot is hangsúlyozta. „Egy győzelemre készülő párt közössége gyűlt össze, Orbán pedig kijelentette: »megint a legjobb korban vagyok« a miniszterelnökségre. Ezzel szemben a Tisza választási csalásra vonatkozó vádai és Bajnai bejelentkezése azt mutatják, hogy a Tisza bizonytalan” – magyarázta.

Ezt követően a generációváltás szükségességét emelte ki az elemző. Mint írta: „A 41 képviselős nemzedékváltás folyamatos program, hiszen a társadalom is változik, és a kormányerőnek is folyamatosan alkalmazkodnia kell a társadalom közepéből jövő erőként.”

Az ötödik pont a fiatalítás és tapasztalat egyensúlya volt az írásában. „Míg a fiatalítás fontos, a tapasztalat is elengedhetetlen: Orbán egyszerre a legtapasztaltabb politikus Európában, és kollégáihoz képest fiatal” – mutatott rá Mráz, aki ezt követően emlékeztetett a világ vezető politikusainak életkorára: „Trump 80, Putyin és Xi 74-74, Erdogan 72”.

Mráz a Fidesz által kínált program és értékek állandóságára is felhívta a figyelmet.

„A személyi összetétel változott ugyan, de a Fidesz fő irányvonalai változatlanok: no war, no gender, no migration”

– fogalmazott.

Úgy véli, a fiatalok megszólítása is kapott hangsúlyt szombaton. „Október 23. után ismét külön is a fiatalokat célozták meg, hiszen itt még növekedési potenciál van a párt számára. Ha szimpátia-szavazást tartanának, talán még nem lennének fideszesek, de az alternatívát megismerve erősödhet a támogatottságuk”.

Végül az elszigetelődés hiányát és a nemzetközi támogatást emelte ki. „A kongresszuson jelen volt két EU-s miniszterelnök, az argentin elnök, az izraeli miniszterelnök, az európai konzervatívok elnöke, valamint az FPÖ és a Vox vezetői. Ez is bizonyítja, hogy az elszigetelődés Brüsszel felé történik, nem az emberektől vagy a valóságtól” – hangsúlyozta Mráz.