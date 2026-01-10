Változatos csapadékkal indul a hétvége: havazás és ónos eső is várható szombaton

Alapvetően sok felhőre számíthatunk, inkább csak átmeneti szakadozások lehetnek helyenként. Emellett többfelé párássá, egyes tájakon ködössé válik a levegő.

A HungaroMet közlése szerint a reggeli, délelőtti órákig délnyugaton, délen kiterjedtebb jelleggel fordulhat elő kisebb havazás, fagyott eső, ónos eső is, majd a késő délutáni, esti órákig inkább csak helyenként lehet hószállingózás, gyenge hóesés – illetve a ködös tájakon esetleg ónos szitálás. Az esti órákban hidegfront éri el az északi tájakat havazás, hózápor kíséretében.

A légmozgás napközben még gyenge vagy mérsékelt marad, majd az északiasra forduló szél főként a Dunántúlon és az északkeleti, keleti területeken egyre nagyobb területen feltámad, így este már előfordulhat hófúvás. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton -9 és +1 fok között alakul – a nyugati, északnyugati tájakon mérhetünk fagyponthoz közeli, míg kelet, északkelet felé haladva egyre alacsonyabb értékeket.

Késő este többnyire -12 és -2 fok közötti értékekre van kilátás. Hidegfront vonul fölöttünk északról déli irányba, amelyet elszórtan havazás, hózápor kísér. A front mögött észak felől megkezdődik a felhőzet szakadozása, csökkenése. Főként a Dunántúlon és az északkeleti, keleti vidékeken élénk, erős lökések is kísérik az északnyugati, északi szelet – hófúvásokra is számítani kell! A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -13, -5 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélvédett részeken, illetve a fagyzugokban ennél több fokkal hidegebb lehet.

A kiemelt kép illusztráció.