Schmidt Mária: J’accuse! Vádolom!

„Vádolom az Európai Unió és az Európát vezető országok politikai elitjét, különös tekintettel miniszterelnökeiket és elnökeiket, vezető politikusaikat és meghatározó médiamunkásaikat. Azzal vádolom őket, hogy tönkretették a transzatlanti kapcsolatokat, megmérgezték a bizalmat az amerikai és az európai vezetők között” – írta Schmidt Mária Széchenyi-díjas történész, a Terror Háza Múzeum főigazgatója a J’ accuse! Vádolom! címmel megjelent véleménycikkében.

„Vádolom őket azzal, hogy a reálpolitika alapszabályait, népeik és a kontinens érdekeit figyelmen kívül hagyva kiszolgáltatták Európát annak a progresszív liberális ideológiának, ami a moralizálás csúcsra futtatásán kívül csak romlást és bajt hozott ránk. Többek között azzal, hogy illegális migránsokkal népesítették be országaikat, felrúgva ezzel társadalmaik kohézióját.

Vádolom őket azzal, hogy politikai analfabetizmusuknál vezetve soha nem voltak képesek B tervekben gondolkodni. Az amerikai elittel kapcsolatban is mindent egy lapra tettek fel” – fogalmaz véleménycikkében, konstatálva: „És veszítettek. Kétszer!”

Schmidt Mária azzal is vádolja őket, hogy „2016-ban kizártnak tartották, hogy Donald Trump legyőzi Hillary Clintont. Nemhogy nem számítottak erre az eshetőségre is, de nyíltan gyalázták, lekezelték, mindennek elhordták, mindent elkövettek a republikánus jelölt ellen” – emlékeztet.

Felrója, hogy amikor Trump megnyerte a választást, nem próbáltak normális viszonyt kialakítani vele, hanem beálltak az ellenségei közé, részt vettek az orosz összeesküvés koholmányának kieszelésében és terjesztésében.

„Vádolom őket azzal, hogy egyértelműen a demokraták szekerét tolták egészen 2024-es második megválasztásáig. Vádolom őket azzal, hogy minden gesztusuk, minden megnyilvánulásuk Trump-ellenes volt és maradt.

Vádolom őket azzal, hogy 2020–2024 között, amikor a Biden-adminisztráció el akarta lehetetleníteni Trumpot, az európai elit – Orbán Viktor kivételével – ezerrel a demokraták legaljasabb, legelképesztőbb húzásai mellé álltak”

Trump 79 éves, két dolog motiválja

„Vádolom őket azzal, hogy Trump 2024-es megválasztásakor újra megismételték 2016-os szarvashibájukat és minden tétet a demokraták győzelmére tettek fel. Pedig ezúttal egyértelmű volt, hogy Biden demenciába fulladt ciklusa után a kevéssé meggyőző Kamala Harrisnek annyi esélye van Trump legyőzésére, mint Rajknak volt a főtárgyalásán” – fogalmaz.

„Trump nyert és mindkét házban megszerezte a többséget. 79 éves. Két dolog motiválja. A történelemkönyvek. Vagyis a hagyatéka és a bosszú. Trump bosszút áll mindenkin, aki elárulta, aki meghurcolta, aki keresztbe tett neki, aki el akarta lehetetleníteni. És ezúttal van csapata hozzá. Még a később vele szembeforduló egykori nemzetbiztonsági főtanácsadóját, Boltont is bíróság elé állíttatta. Mi oka lenne arra, hogy európai ellenfeleit megkímélje?” – tette fel a kérdést a Magyar Nemzet véleménycikkében Schmidt Mária, aki sorolja:

„Trump saját embereit ültette a CIA, az FBI és a többi nemzetbiztonsági szervezet élére. Elnöki hatáskörénél fogva feloldotta a titkosítás alól azokat a dokumentumokat, amikről egyesek, nem tudom miért, azt hitték, hogy még sokáig titokban maradnak.”

Így aztán pontosan tudja, hogy melyik európai szövetségese mikor, mit tett ellene, miről állapodott meg melyik ellene szőtt akcióról és kivel – mutat rá Schmidt Mária, és megjegyezte: „és miután minden európai tanácsülést, minden megbeszélést lehallgatnak, semmi nem maradt előtte titok. Ahogy az sem, amit Zelenszkijjel beszélnek, kifőznek.”

Az orosz–ukrán háború kérdése

„Vádolom az európai vezetőket azzal, hogy az oroszokkal kötött minszki egyezményeket átverés céljából kötötték meg velük és ezzel még kérkedtek is. Vádolom őket azzal, hogy minősíthetetlen oroszellenes, a kollektív megbélyegzésen alapuló retorikát engedtek meg maguknak az oroszokkal szemben” – emeli ki írásában.

„Vádolom őket azzal, hogy Trump békekötési igyekezetét el akarják gáncsolni. El akarják lehetetleníteni, hogy megegyezzen velük egy sor üzleti és geopolitikai ügyben. Vádolom az európai vezetőket azzal, hogy betartanak neki. Ellenszegülnek, hepciáskodnak, Trump meglátása szerint szórakoznak vele. Akkor, amikor le akarja zárni a saját proxyháborúját. Provokálják” – írta.

„Érdemes tudatosítanunk magunkban, hogy egyedül Orbán Viktor állt ki 2016 óta Donald Trump mellett jóban, rosszban. Egyedül ő van beszélő viszonyban vele, ahogy az orosz és a kínai elnökkel is”

