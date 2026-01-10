Orbán Viktor: Béke, nemzetközi tekintély, fejlődés, újra nagy és erős Magyarország. Fidesz. Ez a biztos választás

A Fidesz–KDNP 65 régi és 41 új jelölttel indul az országgyűlési választáson – jelentette be Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a párt szombaton Budapesten tartott 31. kongresszusán.

Ma délután, 2026.01.10-i adás

A szombati kongresszuson az egyéni jelölteket mutatták be, aztán február 20-ig a Fidesz–KDNP listáját és listavezetőjét.

„Én húsz év miniszterelnökség után is készen állok a feladatra”

– jegyezte meg. Nevetve hozzátette azt is: „Megint a legjobb korban vagyok”, megemlítve számos külföldi vezető életkorát.

Emlékeztetett arra, hogy a Fidesz egymás után négyszer kétharmaddal nyerte a parlamenti választást, de húsz éven át megnyertek minden önkormányzati választást és az uniós csatlakozás óta diadalmaskodtak az összes európai parlamenti választáson is.

Orbán Viktor kiemelte, a győztes csapaton ne változtass elv helyett inkább abban hisz, hogy az eklézsiát mindig meg kell reformálni, mert a Fidesznél csak a Fidesz a jobb.

A jelöltekről szólva elmondta: magabiztos és tapasztalt emberek, pontosan azok, akikre Magyarországnak szüksége van ahhoz, hogy békében és biztonságban élhessen.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke és a képviselőjelöltek a párt kongresszusán a budapesti Hungexpón 2026. január 10-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Köszönetet mondott azoknak a kipróbált harcostársaknak is, akik vállalták, hogy a helyükre lépő fiataloknak átadják a tudásukat, tapasztalataikat és a kampányban segítik őket. Hangsúlyozta: garantálják, hogy valamennyi jelölt ugyanazokat az életelveket és értékeket képviseli, amelyek sikeressé tették Magyarországot és példátlanul sikeressé tették a pártot is.

A Fideszben a nemzedékváltás is rendezetten, átgondoltan és egyetértésben megy végbe

– jegyezte meg.

Ez most nem a kísérletező kedvű holdkórosok ideje; a veszélyek korában élünk, békés, biztonságos, kiszámítható életet csak szavatartó, hűséges és tapasztalt kormányok adhatnak a nemzeteknek – jelentette ki Orbán Viktor.

Azt hangsúlyozta, hogy

higgadt magabiztosságra van most a legnagyobb szükség Magyarországon.

A soron következő választáson nem csupán politikai ellenfeleinket kell legyőzni – tette hozzá, kijelentve, „valójában diadalt kell aratni a hazugság, a komolytalanság, a cinizmus, a sumákolás, a behódolás eszméje és minden hazai képviselője felett”.

Orbán Viktor hangsúlyozta: a Fideszben a nemzedékváltás is rendezetten, átgondoltan és egyetértésben zajlik, mindenki tudja a helyét, tisztában van a szerepével, magabiztosan láthatja el a feladatát. Aki hozzánk tartozik, biztos lehet abban, hogy a közösség mindig számít rá, és ő is számíthat a közösségre; ha van olyan, hogy Fidesz-minőség, az bajtársiasságot jelent.

Hozzátette: a bajtársiasság kultúrájának kialakítása és folyamatos karbantartása a pártelnök feladata. Én erre a sikerre vagyok a legbüszkébb – jelentette ki a párelnök-miniszterelnök.

Kiemelte: azért fontos a bajtársiasság, mert

„csak az a politikai erő tud nemzeti egységet teremteni, amely saját magán belül is képes erre”,

márpedig „egy nemzet életében nincs fontosabb, mint az összefogás, nincs fontosabb, mint a nemzet jövőjébe vetett közös hit, vagyis a nemzeti egység”, amit csak a Fidesz–KDNP tud megadni Magyarországnak.

Hangsúlyozta: a bajtársiasság ad lehetőséget az őszinteségre, utóbbit teremti meg a tiszta, érhető, egyenes beszédet, ami napjainkban különleges dolog a világban, ahol valami rossz irányba változott, hiszen teret nyert a komolytalanság és a felelőtlenség.

Orbán Viktor megemlítette: a magyar politikában is vannak olyanok, akik következmények nélkül ígérnek, hazudoznak vagy letagadnak tényeket, de ez nem a magyarok világa. Lehet, hogy a liberális demokráciában megszokott a hazudozás, de nálunk nem válhat azzá – jegyezte meg.

Hangsúlyozta, a Patriótáknál az ilyesmi elfogadhatatlan, sőt főbenjáró politikai vétség, mert „a mi világunk az egyenes beszéd, a tényszerű érvelés és a tárgyszerű okfejtés”, hozzátéve, büszkének kell lenniük arra, hogy

a magyar kormány az egyetlen a nyugati világban, amely megkérdezte az embereket a migrációról, a rezsicsökkentésről a gyermekvédelemről és a háborúról.

Csak az őszinte és komoly beszéd adhatja meg azt a magabiztosságot, amely szükséges a higgadt, nyugodt kormányzáshoz – hangsúlyozta Orbán Viktor, a jó kormány legfőbb szövetségesének a valóságot nevezve.

Kiemelte: kormánya beváltotta a munkaalapú társadalom megteremtésér tett ígéretét, „megvédtük a magyar gyerekeket a genderferdeségektől”, és létrehozták Európa első családi adórendszerét.

Erős csapat, olyan csapat, ami 106 válogatott, magas minőséget képviselő jelöltből áll

– mondta a Fidesz–KDNP egyéni képviselőjelöltjeiről Orbán Viktor.

A Fidesz elnöke kijelentette, hogy ez egy olyan csapat, amelyből holnap ki tudna állítani nem egy, hanem két teljes kormányt is.

Úgy fogalmazott, ellentétben az ellenfelükkel, az ő jelöltjeiknek épek a hangszálaik, van hangjuk. A jelölteknek mindenük megvan, hangjuk, véleményük, állaspontjuk, nézeteik, programjuk és nem félnek ezekről beszélni.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a párt kongresszusán a budapesti Hungexpón 2026. január 10-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

„Mi nem lapítunk, nem sunnyogunk, mi büszkén állunk ki a magyar emberek elé, újabb négyéves felhatalmazást kérve tőlük. Mi senkit nem nézünk le, senkiről nem feledkezünk el, nekünk mindenki fontos” – mondta.

A miniszterelnök arra kérte a jelölteket, hogy mindenkivel beszéljenek, de az egyéb témák mellett a háborúról, a migrációról és a „genderveszedelemről” feltétlenül beszéljenek. Ezeknek van egy közös pontjuk, mert visszacsinálhatatlanok, ha egyszer elhibáztad, nem tudod kijavítani – jelentette ki.

A migrációt ismerjük, kézzelfogható tapasztalataink vannak róla, látjuk Ausztriában, és onnan tovább minden nyugat-európai országban, mert

ha egyszer beengedted a migránsokat, akkor többé nem tudsz visszatérni a beözönlés előtti állapotokhoz

– érvelt. Még akkor sem, ha a választók belátják, hogy rossz lóra tettek, és jobboldali, migrációellenes, nemzeti kormányt választanak – tette hozzá.

A pártelnök a gondolatmenetét folytatva leszögezte, hogy

nem lehetséges bevándorlóországból ismét nem bevándorlóországot csinálni.

Aki beengedte őket, már csak az együttélés módozatairól dönthet, így lettek visszafordíthatatlanul bevándorlóországok a nyugat-európai barátaink – közölte.

A kormányfő úgy fogalmazott, hogy Brüsszel könyörtelenül végrehajtja a tervét, bevándorlóországgá alakít mindenkit, aki nem lázad fel. A brüsszeli bürokraták nem megállítani, hanem szabályozni akarják a bevándorlást – tette hozzá.

Brüsszel az európai keresztény civilizáció ellensége

– szögezte le.

Úgy van, ahogy az amerikai nemzetbiztonsági stratégia írja, Európa elveszíti civilizációs gyökereit – érvelt a miniszterelnök. Az amerikaiak viszont egy ponton tévednek, Nyugat-Európa nem elveszíti a klasszikus keresztény európai civilizációt, hanem feladja, sőt lecseréli – fogalmazott.

Az európai emberek szívéből azonban nem sikerült kiiktatni sem Jézus Krisztust, sem a hazaszeretetet, sem a gyermekeiket védelmező életösztönöket – szögezte le. Hangsúlyozta, hogy a liberálisok nézőpontjából az európai bennszülöttek többsége reménytelen, mert átnevelhetetlen. Újra és újra visszakanyarodnak a keresztény tanításhoz, fellángol bennük a hazaszeretet, és nem engedik, hogy genderkísérleti nyúlként kezeljék a gyermekeiket.

A magunkfajta bennszülött európaiak visszaeső fajta, javíthatatlanok, kijavíthatatlanok vagyunk, ezért haszontalanok, és az ő szemükben veszélyesek is, semlegesíteni kell bennünket, túl erős a koncentrátumunk, hígítani kell bennünket, és ha ez nem elég, akkor le kell cserélni bennünket, lépésről lépésre, letagadva a végső célt – fogalmazott Orbán Viktor.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a párt kongresszusán a budapesti Hungexpón 2026. január 10-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Az európai liberális elit a brüsszeli bürokráciát, az európai jogot és a luxemburgi bírákat arra használja, hogy leverje a fellázadó országok ellenállását, ezért szabtak ki Magyarországra napi egymillió euró (több mint 385 millió forint) büntetést – emelte ki. Könnyű kikalkulálni azonban, hogy

a keresztény magyar civilizáció fenntartásáért fizetett napi egymillió eurós bírság jóval kisebb ár, mint egy bevándorlóországgá tett Magyarország migrációs kiadásai lennének,

és akkor a pénzben nem mérhető dolgokat nem is vettük számításba – jelentette ki, hozzátéve, Magyarország azt az összeget is vissza fogja szerezni, amit bírságként befizetett.

A választás egyik tétje, hogy beadjuk-e a derekunkat Brüsszelnek, és bevándorlóországgá tesszük Magyarországot is, vagy folytatjuk a lázadást, és visszaverünk minden brüsszeli migrációs kísérletet tiszástól és DK-stól – fogalmazott a pártelnök.

Azt javaslom, folytassuk a lázadást – jelentette ki a kormányfő.

A migrációs paktummal azt követelik, hogy építsünk több tízezer migráns befogadására alkalmas menekülttábort,

és azonnal vegyünk át több száz migránst a nyugati országoktól, akiket ők engedtek be. A migrációs paktumot a Tisza és a DK is támogatja, sőt a gyorsított bevezetését rendre megszavazzák az Európai Parlamentben – mondta Orbán Viktor.

Aki nem a Fideszre szavaz, az a migrációra szavaz

– hangsúlyozta, hozzáfűzve, hogy a migráció az erőszak mellett antiszemitizmust is hoz, sőt erőszakos antiszemitizmust. A zsidó családok egymás után hagyják el a nyugat-európai államokat, lassan, de biztosan Magyarországon él a legnagyobb zsidó közösség egész Európában – ismertette.

„A budapesti zsidó közösség csak és kizárólag azért van biztonságban, mert a Fidesz–KDNP kormányozza az országot, és mi megvédjük őket attól, ami Nyugat-Európában történik velük” – mondta Orbán Viktor.

A kormányfő hangsúlyozta:

Magyarországon az antiszemitizmussal szemben zéró tolerancia van, és biztonság mindenki számára.

Szólt arról is, hogy Budapesten erős a liberális, baloldali hagyomány, a Fidesz pedig egy jobboldali, patrióta párt, de változnak az idők, és ezt Budapesten is meg kell érteni.

A liberális, baloldali pártok ma veszélyt jelentenek, és bajt hoznak az itteni zsidó közösség fejére. A Fidesz–KDNP az egyetlen politikai erő, amely akarja és képes is garantálni a biztonságukat – hangoztatta a miniszterelnök.

Aki a brüsszeli útra lép, annak a genderpolitika is kötelező, arrafelé „Csipkerózsikából Csipkejózsika lehetett”,

arrafelé már nemcsak férfiak és nők vannak, hanem egyéb fura szerzetek is. A ferdeségek propagandája, az érzékenyítés mindenkit elér, áthuzalozzák a gyermekek agyát, egyetlen nemzedék alatt megváltoztatják az országuk kulturális alapját, és ez visszafordíthatatlan – figyelmeztetett Orbán Viktor.

Leszögezte: ez nálunk nem történhet meg, ezért is kell a Tisza- és DK-féléket távol tartani a kormányzástól.

Orbán Viktor kiemelte,

az április választáson két út áll előttünk: az egyik a magyar út, a béke útja, a másik Brüsszelé és a háborúé.

Ritkán adatik meg egy nemzetnek, hogy ilyen világos feltételek mellett dönthesse el a sorsát, de ez fekszik a Fidesznek: kommunisták vagy szabadságharc, KGST vagy Európai Unió, migránsok vagy biztonság, gender vagy család – emlékeztetett, hozzáfűzve,

most a háború és a béke között kell választani.

Kijelentette ugyanis, hogy a Tisza és a DK át akarják állítani a magyar gazdaságot a brüsszeli hadigazdaságra, és annak, aki arra az útra lép, végül mindent fel kell áldoznia.

Hozzátette: Brüsszel úgy akar háborúzni, hogy nincsen rá pénze, elköltött eddig 180 milliárd eurót (csaknem 70 000 milliárd forintot), és most ad újabb 90 milliárd euró (35 000 milliárd forint) hadikölcsönt Ukrajnának, amelyet az ukránok sosem fognak visszafizetni. Ezt a pénzt csupán úgy lehet visszaszerezni, ha legyőzik Oroszországot, ezért mennek befelé a háborúba, futnak a „kidobott pénz” után, amelyet ráadásul hitelből adtak oda, felélve gyermekeik jövőjét – mondta Orbán Viktor.

„Magyar fiatalok, ha a Tiszára vagy a DK-ra szavaztok, saját jövőtök ellen szavaztok”,

mert a Tisza és a DK szemrebbenés nélkül fogja végrehajtani a brüsszeli követeléseket – figyelmeztetett, kitérve arra is, hogy a Tisza főnöke, Herr Weber egész Európa legnagyobb háborús uszítója.

Elmondta azt is: az a fiatal, aki a Tiszára szavaz, tönkreteszi a saját jövőjét, és egész életében nyögni fogja az Ukrajnának adott hadikölcsön ráeső részét.

„Csatlakozzatok hozzánk, mielőtt Weber és Brüsszel besoroz benneteket és kivezényel Ukrajnába”

– szólt a magyar fiatalokhoz.

Ha egy Tisza–DK-kormány Brüsszel mellé lép a háborúba, és átszervezi a magyar gazdaságot, akkor kedves fiatalok, nektek annyi – jelentette ki Orbán Viktor.

Felidézte: 2002-ben is sokan gondolták, hogy csak jobb jöhet, de gazdasági összeomlás és elvesztegetett nyolc év lett a vége. Arról beszélt, Ukrajna a biztonsági és háborús kiadásai mellett 800 milliárd dollárt igényelt a következő tíz esztendőre, Brüsszel pedig kiadta a parancsot, hogy „Magyarországnak is csatlakoznia kell az európai hadigazdasághoz”, ami párosult számos lakossági kedvezmény visszavonásának igényével.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (k) beszédet mond a párt kongresszusán a budapesti Hungexpón 2026. január 10-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Orbán Viktor beszédében arra biztatta Karácsony Gergely budapesti főpolgármestert, hogy ne a kormánynak, hanem Brüsszelnek mutogasson, mondván, az unió a legtöbb pénzt a fővárosiaktól venné el, hiszen itt van belőle a legtöbb.

Ukrajna nem erősebbé, hanem gyengébbé tesz minket, sőt, ha ez így megy tovább, tönkreteszi az európai gazdaságot – fogalmazott Orbán Viktor.

Hangsúlyozta:

Ukrajnába pénzt küldeni olyan, mintha feneketlen zsákba öntenék,

majd említést tett a szomszédos országban uralkodó korrupcióról. Én a csehekkel értek egyet: lopjanak, de ne tőlünk – fogalmazott Orbán Viktor. Hozzátette: az Egyesült Államok demokrata párti kormánya préselte bele az európaiakat a háborúba, amiből az amerikaiak most kiszálltak a békepárti új elnökük révén.

Ehhez képest, jegyezte meg,

Európában még mindig azok a vezetők vannak hatalmon, akik belevitték országukat a háborúba,

majd azt hangsúlyozta, akinek van esze, nem sorol be a háborús vágányra, nem állítja át a gazdaságát háborús üzemmódra.

Orbán Viktor kijelentette, Brüsszel terve 2022 után 2026-ban is befuccsolt, mert „Brüsszelből nem lehet leváltani a magyar kormányt”, hiszen a magyarok nem bíznak az idegenekben és azok „helytartójelöltjeiben”.

Orbán Viktor a „a Tisza nevű társasjátékként” emlegetett pártról úgy nyilatkozott, az „csak baloldali újrahuzalozás, baloldali ráncfelvarrás, amit most látunk, az a régi műsor új férfival”. Hozzátette, „ez itt, a Duna táján eladhatatlan, az ilyen színdarab mindig megbukik”.

Amikor valaki önmerényletről, berepülő drónról és választási csalásról beszél, tudhatjuk, hogy már a választási vereségét magyarázza – jegyezte meg a Fidesz elnöke, aki szerint Brüsszelben „Manfred papa” és „Ursula mama” majd megvigasztalja őket.

A nemzetközi politika átrendeződéseiről szólva Orbán Viktor azt hangsúlyozta,

nincs többé az a világ, amiben 1990 után megtanultunk élni,

a bizonytalanságok és veszélyek sora vár ránk, a nemzetközi szerződések és szervezetek már fogatlan oroszlánok. Eljött a kétoldalú megállapodások, a személyes kapcsolatok, az érdekek és az erő kora, a nemzetek korszaka – fogalmazott.

A felkészülést időben megkezdtük, azok, akik ma a liberális világrend koporsója mellett a leghangosabban sírnak, nem tudták, vagy nem akarták megérteni, hogy mit és miért csinál Magyarország – mondta Orbán Viktor.

Mi azonban tudjuk, hogy az nevet, aki utoljára nevet – tette hozzá.

Jelenleg Washington, Peking, Moszkva, Isztambul mind érdekeltek Magyarország sikereiben

– szögezte le, hangsúlyozva, olyan megállapodások tucatjait kötöttük a világ vezető hatalmaival, amelyek az új, vadnyugati filmeket idéző világrendben is garantálni fogják Magyarország biztonságos fejlődését.

Orbán Viktor leszögezte, hogy a magyar út melletti erős érv az, hogy a másik zsákutca. A legfőbb érv az, hogy a magyar út jó út, mert olyasmiket érhetünk el, amiről mások legfeljebb ábrándozhatnak. Ennek alátámasztásaként arról beszélt, hogy 4 százalékos infláció és 0,6 százalékos gazdasági növekedés mellett csak mi vagyunk képesek 11 százalékos minimálbér-emelésre.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy

sehol a világon nem tudták megtenni, hogy a két gyermeket nevelő édesanyák élethosszig tartó jövedelemadó-mentességet kapjanak.

A brüsszeli hadigazdaság miatt minden országában megszorítások vannak, mi azt vállaltuk, hogy 150 gyárat építünk és ebből 101 már épül – emelte ki a miniszterelnök. Ők megszorítanak, mi éppen most duplázzuk meg a gyermekek után járó adókedvezményeket, bevezetjük a 14. havi nyugdíjat és megindítottuk az egész Európában egyedülálló, fix három százalékos első otthon teremtési programot – sorolta.

A magyar út békés, biztonságos, sikeres, felfelé visz, és ezen az úton mindenki minden évben léphet egyet előre – jelentette ki. Nem túlzás, most igazán nem, hogy

2026 tavaszán sorsot választunk Magyarországon és Magyarországnak

– hangsúlyozta.

Nem pártot, nem kormányt, nem miniszterelnököt, nem a következő négy év kormányzásának, hanem a magyarság jövőjének megnyeréséért indulunk harcba – fogalmazott a kormányfő.

„Ha mindenki elvégzi a rá kiszabott feladatot, ha nem bízza el magát, és megőrizzük az alázatot, akkor a jutalom sem marad el, és újra győzni fogunk” – zárta beszédét Orbán Viktor.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a párt kongresszusán a budapesti Hungexpón 2026. január 10-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)