Orbán Viktor a Fidesz pártkongresszusa előtt: Egy bizonytalan világban a legnagyobb érték a biztonság

„Ránk mindig lehetett számítani. Amikor a pénzügyi válságtól szenvedett Európa, mi itt voltunk. Amikor migránsok ostromolták a határainkat, mi itt voltunk. Amikor egy világjárvány tombolt, mi itt voltunk” – emlékeztetett a kormányfő.
Kapcsolódó tartalom
Orbán Viktor hozzátette: és itt vagyunk most is, amikor brüsszeli bürokraták és hazai kisdobosaik akarnak belerángatni a szomszédunkban dúló háborúba.
„És nemcsak itt vagyunk, cselekszünk is. 14. havi nyugdíj, megduplázott családi adókedvezmény, Európa legnagyobb otthonteremtési programja, 150 új gyár, épülő autópályák”
– fogalmazott a miniszterelnök.
Ez a mi utunk. A járt és biztos út. Ez a béke útja
– zárta bejegyzését Orbán Viktor.
Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)