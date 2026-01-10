Operatív törzs: Ahol riasztás van érvényben, ott aki teheti, ne induljon útnak

Szombaton helyenként lehet havazás is, ónos eső is, estétől erősebb szél várható egyes területeken, így hófúvás is előfordulhat, ezért azt kérik mindenkitől, hogy a Hungaromet riasztásait vegyék komolyan és ahol riasztás van érvényben, ott aki teheti, ne induljon útnak – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az operatív törzs reggeli ülése után.

Mukics Dániel tűzoltó alezredes közölte: elzárt település jelenleg nincs és utakat sem kellett lezárni. Hozzátette: az ónos eső intenzitása pénteken elmaradt az előrejelzésekben foglaltakhoz képest.

Hangsúlyozta: jól mutatja a téli időjárás rendkívüliségét, hogy péntek délelőtt Magyarország villamosenergia-rendszerterhelési rekordja megdőlt, meghaladta a 8000 megawattot. Hozzátette: a rendszer az nagyon jól vizsgázott. Arra hívta fel a figyelmet, hogy az áramfelhasználás emelkedését a lakástüzek is jelzik, ugyanis pénteken 49 épületben keletkezett tűz, amelyet a tűzoltóknak kellett megfékezniük. Tavaly ilyenkor egy átlagos téli napon 24-25 lakástűz fordult elő.

Ezért

a tűzoltó alezredes mindenkitől azt kérte, hogy ne terheljék túl az otthonuk elektromos rendszerét, mert nagyon sok lakástűz elektromos okokra vezethető vissza.

Mukics Dániel szerint már azzal meg tudják előzni az elektromos eredetű lakástüzek kialakulását, ha például nem használják egyszerre a vízforralót és a hősugárzót ott, ahol nem volt elektromos felújítás és régebben épült az épület.

Közölte, az ivóvízellátásban pénteken 8 vármegye 13 településén, 1531 fogyasztónál akadozott az ivóvízellátás. Három település kivételével ez mostanra mindenhol megoldódott, jelenleg Balatonszárszón, Somogyszobon és Siófokon 180 fogyasztási helyen szünetel az ivóvízellátás. A szolgáltató folyamatosan dolgozik a hiba elhárításán, 1-2 órán belül ez meg fog oldódni.

A köznevelésben két általános iskolában, Ilken és Mernyén a fűtési rendszer problémája, egy tatabányai gimnáziumban pedig csőtörés miatt kellett átmenetileg tanítási szünetet elrendelni; a problémák vélhetően hétfőig meg fognak oldódni – közölte Mukics Dániel, hozzátéve, hogy szombaton 25 középiskolában szünetet, 29-ben pedig online oktatást rendeltek el.

A tűzoltó alezredes szólt arról is, hogy a Volán hálózatán csökkent a busszal el nem érhető települések száma. Jelenleg Csenyétén, Tagyospusztán, Kánon, Imolán és Bárdokbarnakon nem közlekedik helyi busz, mert nem garantálható az utasbiztonság. A vasúti vonalon mindenhol közlekednek a vonatok, a Dunántúlon nincs késés, máshol 5-10 perces késésekkel kell számolni. A vízi és a légi közlekedésben nincs fennakadás.

A katasztrófavédelem tűzoltóegységeit csak a téli időjárás miatt pénteken 120 helyszínre riasztották.

Ebben a tűzesetek nincsenek benne, ez a műszaki mentések száma a téli időjárás miatt, így például 65 esetben közlekedési balesetek műszaki mentéséhez riasztották a tűzoltókat, úton keresztbe fordult kamionokat kellett irányba állítani, illetve közlekedési balesetek sérültjeit kellett a járművekből kiszabadítani.

Közölte, pénteken a rendőrség 166 közúti balesethez vonult ki és nagyon jó hírnek nevezte, hogy egyetlen egy közlekedési baleset sem volt halálos. Mindezek mellett a rendőrök 2393 elszigetelt területen egyedül élő ember hogylétéről győződtek meg, eközben 101 esetben kellett a rászorulóknak segítséget nyújtaniuk. Kiemelte, a TEK és a honvédség erői, speciális járművei továbbra is készenlétben állnak, és ahol kell, ott be tudják őket vetni.

Mukics Dániel beszélt még a jégen tartózkodás szabályairól is: fontos, hogy folyóvíz jegére senki ne merészkedjen, kizárólag állóvíz jegére, de csak ott, ahol kijelölték sportolásra az adott jégfelületet. Arra is figyelni kell, hogyha korcsolyázás közben repedést hallanak, akkor azonnal hasaljanak rá a jégre és próbáljanak kikúszni hason a part felőli jégre.

Arra is felhívta a lakosság figyelmét, hogy korcsolyázni senki ne egyedül menjen, hanem társasággal, és mindenkinél legyen feltöltött mobiltelefon. Fontos, hogy ha baleset történik a jégen, akkor azonnal fel tudják hívni a 112-es segélyhívó számot, és pontosan meg tudják határozni, hol mentek a jégre, hol tartózkodnak.

Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár arra hívta fel a figyelmet, hogy ebben az időjárásban ha valaki bajba jutott emberről tud, vagy a 112-n keresztül, vagy pedig a hajléktalan diszpécserszolgálaton keresztül éljen jelzéssel, ez életet menthet.

Közölte,

a vörös kód első 48 órájában 421 jelzéshívás érkezett a hajléktalan diszpécserszolgálatokra, ebből 224 esetben közterületen lévő bajba jutottról szólt, amelyeknél 123 esetben vált szükségessé az adott illető biztonságos elhelyezése.

Kiemelte, van elég rendelkezésre álló férőhely Magyarországon a hajléktalanellátó rendszerben, amelynek országosan 88,3 százaléka foglalt, így 10-ből 1 ágy az szabad országosan.

Szondi Zita, az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgató-helyettese elmondta: a kórházak felkészültek az akut betegbeáramlás növekedésére, a sürgősségi és a traumatológiai osztályokon megerősített ügyeleti sorokkal, műszakokkal várják és látják el a betegeket.

Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója elmondta, hogy jelenleg teljes kapacitással működnek, 7 mentőhelikopter, 785 földi mentőegység és 100 ügyeleti kijáró egységük van a lakosság szolgálatára, de további erők is bevonhatóak. Minden feltétel adott ahhoz, hogy a segítséget a megfelelő helyre tudják juttatni.

Romhányi Tamás, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője közölte: a Karitatív Tanácsot alkotó hat nagy szervezet a vörös kód elrendelése óta, de már egyébként is teljes kapacitással végzi a munkáját. Több tízezer rászorulóról gondoskodnak összességében az intézményeikben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Oláh Tamás)