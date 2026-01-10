Milliók nézik a neten a nyíregyházi jegesmedvéket, újabb videó készült a játékos világsztárokról

Újabb felvételt tett közkinccsé a közösségi médiában a Nyíregyházi Állatpark a hóban játszadozó jegesmedvebocsokról.

A hirado.hu az elsők között számolt be arról, hogy a világsajtó felkapta azt a Nyíregyházi Állatpark oldalán közzétett videót, amely bemutatja, milyen kiugró örömmel fogadták életük első havazását a jegesmedvebocsok. A felvételek először a Reuters hírügynökség oldalán jelentek meg, később pedig az ABC News és a kínai média is felkapta a játékos kölykökről készült videót.

Kapcsolódó tartalom Világsztárrá váltak a hóban játszadozó nyíregyházi jegesmedve bocsok Világsztárrá váltak a Nyíregyházi Állatpark ifjú jegesmedvéi.

Az állatpark munkatársai látva védenceik szárnyaló népszerűségét, újabb felvételt publikáltak a közösségi médiában a világhírűvé vált magyarországi fehér bocsokról.

Macihíradó – a buli folytatódik – írták a következő epizódhoz.

A frissen publikált kisfilmet egy-két óra alatt már csaknem negyedmillióan tekintették meg a Facebookon. Az állatkert munkatársai pedig követőiknek elárulták, hogy már készül a következő rész, épp most vágják a legújabb videót.

Kiemelt kép: Jegesmedvék a Nyíregyházi Állatparkban a havazás után 2026. január 7-én (Fotó: MTI/Balázs Attila)