Menczer Tamás: Vége a Magyar Péter- és Radnai Márk-féle „hazug műmájer figurák” idejének

Menczer Tamás azt is üzente Magyar Péternek, a Tisza Párt elnökének, hogy nyilatkozzon még az ipari kamerának is, mert április után nem marad semmije.
„Melegszik a Pite, Peti. A helyzet az, hogy április után nem lesz családod, már most sincs, a szavazóid, akik még csak nem is kedvelnek, el fognak tűnni, mintha nem is lettek volna, a sajtó támogatása meg fog szűnni, egyedül a Tarr marad neked, meg a Ruszin, de azzal vigyázz, mert annak fegyvere van, de őket megtarthatod” – mondta.
Hozzátette, hogy ez lesz áprilisban, a Tisza és Magyar Péter veresége után.
Kiemelt kép: Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója beszél a Fidesz–KDNP választási fórumán, Gödöllőn 2024. május 29-én (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)