Lencsevégre kapták bemutatása előtti utolsó vizsgálatán Pablót, a drograzzián lefoglalt kistigrist

Pabló bemutatása előtti utolsó ellenőrzését a Vészhelyzet az állatkórházban stábja is nyomon követte. A 13 kilós kistigris ekkor már elkezdte felfedezni saját erejét és ragadozó fizikai jegyeit, így a kollégáknak nem volt könnyű dolguk.
A csíkos bundájú kölyök jelenleg a a budapesti állatkert India-házában él, ahol a nagyközönség már egy üvegfalon keresztül megtekinthette. Innen fog átkerülni majd a Veresegyházi Medveotthonba, ahol majd saját kifutója is lesz.
Pabló még december elején vált híressé, amikor is egy tiszafüredi ingatlanban tartott kábítószerrel kapcsolatos rendőri akció során a rendőrök rábukkantak.
Kapcsolódó tartalom
Ünnepi meglepetések a fővárosi állatkertben: így karácsonyozott az idén született kistigris és más lakók
A négylábúak (köztük az idén született kistigris), tollasok és más lakók számára ez az időszak is az örömről és a figyelemről szól.
Drograzzia közben találtak rá egy kistigrisre Tiszafüreden – VIDEÓ
Az állatkert közölte, hogy az állat egészséges, genetikai vizsgálata pedig folyamatban van.