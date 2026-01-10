Lencsevégre kapták bemutatása előtti utolsó vizsgálatán Pablót, a drograzzián lefoglalt kistigrist

Lezajlott Pabló, a „már nem is annyira apró kistigris” bemutatása előtti utolsó vizsgálata – közölte a Fővárosi Állat- és Növénykert közösségi oldalán.

Pabló bemutatása előtti utolsó ellenőrzését a Vészhelyzet az állatkórházban stábja is nyomon követte. A 13 kilós kistigris ekkor már elkezdte felfedezni saját erejét és ragadozó fizikai jegyeit, így a kollégáknak nem volt könnyű dolguk.

A csíkos bundájú kölyök jelenleg a a budapesti állatkert India-házában él, ahol a nagyközönség már egy üvegfalon keresztül megtekinthette. Innen fog átkerülni majd a Veresegyházi Medveotthonba, ahol majd saját kifutója is lesz.

Pabló még december elején vált híressé, amikor is egy tiszafüredi ingatlanban tartott kábítószerrel kapcsolatos rendőri akció során a rendőrök rábukkantak.