Külföldi politikusok Orbán Viktor és a Fidesz tevékenységét méltatták videóüzenetekben

Mintegy tucatnyi külföldi politikus, közük kormány- és államfők üdvözölték a Fidesz szombati, Budapesten tartott 31. kongresszusát videóüzeneteikkel, amelyekben Orbán Viktor miniszterelnök, pártelnök nemzetközi és hazai politikai tevékenységét, valamint a nagyobbik kormánypártot méltatták.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök úgy fogalmazott,

„Viktor kiemelkedő államférfi”.

Majd arról beszélt, hogy veszélyes időkben élünk, egyre bizonytalanabb jövővel nézünk szembe. „A biztonság korántsem magától értetődő. Meg kell küzdeni érte és folyamatosan védeni kell. Ehhez józan gondolkodású, stratégiai jövőképpel rendelkező, erős vezetők kellenek, akik feltététel nélkül szeretik a hazájukat. Ehhez állhatatosságra és rendíthetetlen bátorságra van szükség” – hívta fel a figyelmet Benjámin Netanjahu, aki úgy fogalmazott: „Orbán Viktor rendelkezik ezekkel a tulajdonságokkal. Megvan benne a kitartás, a bátorság és a bölcsesség, hogy megvédje a hazáját és a népét.”

Alekszandar Vucsics szerb elnök kiemelte, hogy

Szerbia és Magyarország sikeresen megújította és megerősítette kapcsolatait.

„Jelenleg egész történelmünk során a legjobb együttműködés valósulhat meg közöttünk, valóban közös munkát végezhetünk. És ezt mindannyian Orbán Viktor elkötelezettségének, szorgalmas és odaadó munkájának köszönhetjük, amelyet kapcsolataink érdekében végzett” – mutatott rá. Kiemelte: a jó, sőt a legjobb kapcsolat kialakítása Szerbiával azonban eltörpül amellett, amit Orbán Viktor a nemzetközi politikai színtéren elért. Orbán Viktor és a Fidesz mindig ragaszkodott a meggyőződéséhez, és senki sem tudta rávenni sem őt, sem a párt vezetését semmire, ami sértette volna a magyar nemzet érdekeit – mondta a politikus.

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök arról beszélt, mindig tudják, hogyan értsék meg egymást, mert magasabb értékek kötik össze őket: a „barátságunk, népünk iránti szeretetünk és nemzeteink között szoros a kapcsolat”.

Együtt állunk ki egy olyan Európa mellett, amely tiszteletben tartja a nemzeti szuverenitást,

büszke kulturális és vallási gyökereire és identitására, erősen védi a határait és biztonságát, bátran támogatja a családot, mint társadalmunk alapegységét, és pragmatikusan védi termelőinket a bürokratikus túlszabályozástól és a zöldideológiai „agymosástól” – hangoztatta. A politikus azt mondta, hogy ezek Európa alapvető értékei, és reményét fejezte ki, hogy Magyarországon továbbra is ezek maradnak az alapvető értékek.

Andrej Babis, Csehország miniszterelnöke kiemelte: a Fidesz egy igazán nagyszerű csapat, és

Orbán Viktor „kétségtelenül Európa egyik legjelentősebb politikusa,

aki világszerte rendelkezik kapcsolatokkal”. Maradéktalanul hiteles karriert tudhat maga mögött – jegyezte meg. A politikus úgy fogalmazott: „Orbán Viktor mindig, minden körülmények között a magyar nemzet érdekeiért, Magyarország érdekeiért küzd. Ő egy igazi magyar, aki valóban mindig az önök népének érdekeit tartja szem előtt.”

Javier Milei, Argentína elnöke azt hangsúlyozta:

Orbán Viktor „Magyarországból megalkotta a nyugati világ bástyáját, abban az Európában, amit egyre inkább elnyel a sötétség”.

A két ország lelki értelemben testvérnemzet, mert csak az az ország képes a szabadságot utolsó leheletéig megvédeni, amelyik ismeri a szocializmus okozta szabadsággyilkosságot – mondta.

Alice Weidel, az Alternatíva Németországért (AfD) párt frakcióvezetője és társelnöke azt mondta: Orbán Viktor az európai államok szuverenitásának és szabadságának garanciája. Tíz évvel ezelőtt bátran fellépett a tömeges migráció ellen, ma pedig az ukrajnai békéért és Európa békéje érdekében küzd – emlékeztetett. A politikus azt hangoztatta: Európának szüksége van Orbán Viktorra!

Európa minden szuverenistája Orbán Viktor győzelmét reméli ezen a választáson.

Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés parlamenti frakcióvezetője sok sikert kívánt a Fidesznek a kampányához, és – mint mondta – ennek során szerencsére számíthatnak egy vezetőre, akit „kivételessé tesz intelligenciája, kitartása és meggyőződésének mélysége”. Olyan vezetőknek köszönhetően, mint Orbán Viktor, a Patrióták, a nemzetek és a szuverén népek védelmezőinek tábora egyre nagyobb sikereket arat Európában – mondta, majd azzal zárta beszédét: „Éljen Magyarország, éljen a Fidesz, és mindenekelőtt: éljen és győzedelmeskedjen a nemzetek Európája!” Magyarországon a szuverenitás és a jövő legjobb őre a Fidesz – jelentette ki.

Santiago Abascal, a spanyol Vox elnöke szerint

Orbán Viktor igazi hazafi, aki a világ közepébe helyezte Magyarországot.

Megmutatta, hogy nagyon is él az az Európa, amelyet a nemzetek alkotnak, és amelyet soha nem válthat fel egy demokratikus felhatalmazással nem rendelkező elitek által irányított nemzetek feletti szervezet. Magyarországon a szuverenitás és a jövő legjobb őre a Fidesz – mondta.

Matteo Salvini, az olasz Liga elnöke kiemelte: a Fidesz Magyarországon, akárcsak a Liga Olaszországban, a béke nyelvén szól, a polgárok biztonságáért, a nemzetekért küzd. Így a döntő kihívás előtt az üzenet egyszerű és erőteljes:

ha békét akarsz, szavazz a Fideszre

– mondta.

Herbert Kickl, az osztrák FPÖ elnöke szerint Orbán Viktor vezetésével Magyarország egyike az erős nemzetállamoknak, amelyek minden szinten rámutatnak a téves európai döntésekre, különösen a menekültpolitika területén.

Orbán Viktor a garancia arra, hogy Magyarország továbbra is az erősek és bátrak útján járjon,

amiből más országok is bátorságot meríthetnek – fogalmazott.

Mateusz Morawiecki, az Európai Konzervatívok és Reformerek (EKR) európai pártcsalád elnöke, volt lengyel kormányfő kiemelte: Orbán Viktor vezetésével Magyarország fontos pillére a biztonságnak, a dinamikus gazdasági növekedésnek, Európa visszatérésének a normalitáshoz és a fejlődéshez.

