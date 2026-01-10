Kövér László a Fidesz pártkongresszusán: „Peter Magyar” és pártja a brüsszeli korrupt háborúpárti elit kreatúrája

A hazánkat veszíthetjük el 2026 áprilisában, mivel Brüsszel mindent elkövet a tagállami szuverenitások megszüntetésére – mondta Kövér László házelnök a Fidesz kongresszusán szombaton, írta meg a Mandiner.

„Ma azért jöttünk össze, hogy szemügyre vegyük, kik szállnak harcba áprilisban. 106 egyéni jelöltet ajánlunk a választóknak, és ebből 41-en indulnak először” – mondta Kövér László a lap szerint. „Magyarország nagyon sokan veszíthet áprilisban, és hatalmas a tét. A tét a minden” – közölte a házelnök. Ha rosszul választunk, akkor mindent elveszíthetünk – tette hozzá.

Kövér László rámutatott, azért is veszíthetünk el mindent, mert ismerjük a Tisza Párt több mint 600 oldalas programját. Szólt arról is, hogy Brüsszel és a baloldali tanácsadók is pontosan azt mondják, amit ebben a több mint 600 oldalban olvashatunk. A házelnök közölte, elveszíthetjük a több mint 35 éve kiharcolt szuverenitásunkat is. Ennek egyik legfőbb jele, amit az alkotmányos intézmények szabadságáról és a velük egyet nem értők jogáról mondanak – tette hozzá.

„A hazánkat veszíthetjük el 2026 áprilisában, mivel Brüsszel mindent elkövet a tagállami szuverenitások megszüntetésére” – fogalmazott. A házelnök rámutatott arra is, hogy a háború az egyik eszköze a nemzetállamok megszüntetésének. Kövér László részletesen beszélt arról – mint írta a Mandiner –, hogy az első világháború előtt sem gondolta senki, hogy véget érhetnek a boldog békeidők. Ukrajnában már fegyverekkel, míg Európában még csak gazdasági eszközökkel zajlik a háború – tette hozzá.

„Peter Magyar és pártja a brüsszeli korrupt háborúpárti elitnek a kreatúrája”

– hívta fel a figyelmet Kövér.

„Hogyan kerülhetjük el, hogy Magyarország ne legyen áldozata ennek a háborúnak?” – tette fel a kérdést a házelnök. Annak ellenére is itt vagyunk, hogy többször megpróbáltak minket eltiporni, több mint 1000 éve létezik a magyar állam – mondta. Ennek büszke tudatában közölhetjük, hogy nem akarunk egy birodalom szabadságtól megfosztott népe lenni. Azok akarunk maradni, akik vagyunk – tette hozzá.

Ha elég bölcsek és állhatatosak leszünk, akkor a patrióta erőkkel összefogva elegendő erőnk is lesz – zárta Kövér László.

Kiemelt kép: Kövér László, az Országgyűlés elnöke, a Fidesz országos választmányának elnöke beszédet mond a párt kongresszusán a budapesti Hungexpón 2026. január 10-én (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)