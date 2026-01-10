Kocsis Máté: Magyar Péter támogatná a háború további pénzelését

Magyar Péter megszavazott odakint mindent, amit kértek tőle, és támogatná a háború további pénzelését is – mondta a Fidesz frakcióvezetője szombaton Budapesten, a párt 31. kongresszusán.

Kocsis Máté azzal kezdte a beszédét, hogy „nem fogok mindent elmondani, mert különben megbukunk”. Hozzátette, ezek a szavak „a Tisza Párt legőszintébb emberétől, Tarr Zoltántól származnak, aki elsőként beszélt az adóemelési tervekről, de azóta beragasztották a száját szegénynek”.

A frakcióvezető elmondta, a kongresszuson arra jut idő, hogy röviden áttekintsék hogy mi az, amit a párt politikusai nem láttak jönni. Folytatta, ilyen volt Gyurcsány Ferenc távozása a politikából és az is, hogy a „a magyar politika csillámpónija”, a Momentum nem indul a választásokon.

A politikus Magyar Péterrel kapcsolatban kiemelte, hogy a Fideszben azt sem tudták, hogy el lehet indítani egy politikai karriert úgy, hogy valaki lehallgatja a saját családtagjait.

A Tisza Párt elnökét kényszeres hazudozónak nevezte, hiszen – mint mondta – az egyik nap ezt mondja, a másik nap meg azt.

Kocsis Máté úgy fogalmazott, azt sem tudták, hogy Magyar Péter „ennyire összebútorozik a brüsszeli főnökeivel, hogy védje a mentelmi jogát”. Hozzátette, ő az, aki ezért cserébe lemondana egy kis szuverenitásról, és ő az is, aki ukrán titkosszolgálat közreműködőjét barátjának nevezi, és ukrán cégekkel kezelteti a saját támogatóinak adatait.

Kiemelt kép: Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a párt kongresszusán, a budapesti Hungexpón 2026. január 10-én (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)