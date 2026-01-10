Kihúzták az ötös lottót, 28 új milliomosa van az országnak

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 2. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
6 (hat)
13 (tizenhárom)
51 (ötvenegy)
56 (ötvenhat)
59 (ötvenkilenc)
Nyeremények:
5 találatos szelvény nem volt;
4 találatos szelvény 28 darab, nyereményük egyenként 1 936 845 forint;
3 találatos szelvény 3103 darab, nyereményük egyenként 18 395 forint;
2 találatos szelvény 86 151 darab, nyereményük egyenként 2485 forint.
Joker: 818533
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Balaton József)