Kihúzták az ötös lottót, 28 új milliomosa van az országnak

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 2. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

6 (hat)

13 (tizenhárom)

51 (ötvenegy)

56 (ötvenhat)

59 (ötvenkilenc)

Nyeremények:

5 találatos szelvény nem volt;

4 találatos szelvény 28 darab, nyereményük egyenként 1 936 845 forint;

3 találatos szelvény 3103 darab, nyereményük egyenként 18 395 forint;

2 találatos szelvény 86 151 darab, nyereményük egyenként 2485 forint.

Joker: 818533

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Balaton József)