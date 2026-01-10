„Készen állunk!” – Orbán Viktor üzent, kezdődik a Fidesz kongresszusa

Kampányüzemmódra áll a Fidesz, a győzelmi szlogen: a Fidesz a biztos választás. A párt a 2026-os tavaszi választások előtti, 13 órakor kezdődő kongresszusán immár hivatalosan is bejelentik: Orbán Viktor a Fidesz–KDNP miniszterelnök-jelöltje, és bemutatják a 106 egyéni jelöltet.

„Hiába a tél, és a hóakadály, itt a kongresszus, kövessetek bennünket, megéri!” – üzent egy short videóban a miniszterelnök a Facebookon a Fidesz kongresszusa előtti percekben.

Egy bizonytalan világban a legnagyobb érték a biztonság – írta ki Orbán Viktor miniszterelnök, pártelnök a mai Fidesz-kongresszus előtt a Facebook-oldalára.

„Ránk mindig lehetett számítani. Amikor a pénzügyi válságtól szenvedett Európa, mi itt voltunk. Amikor migránsok ostromolták a határainkat, mi itt voltunk. Amikor egy világjárvány tombolt, mi itt voltunk”

– emelte ki.

Nem csak itt vagyunk, cselekszünk is

„És itt vagyunk most is, amikor brüsszeli bürokraták és hazai kisdobosaik akarnak belerángatni a szomszédunkban dúló háborúba” – hangsúlyozza Orbán Viktor, kiemelve: „és nemcsak itt vagyunk, cselekszünk is. 14. havi nyugdíj, megduplázott családi adókedvezmény, Európa legnagyobb otthonteremtési programja, 150 új gyár, épülő autópályák. Ez a mi utunk. A járt és biztos út. Ez a béke útja.”

Fidesz: a biztos választás

A miniszterelnök által a kongresszus előtt a Facebookon megosztott fotók láttán világos, hogy a legfontosabb üzenete változatlan a kormánypártnak, illetve Orbán Viktornak: béke, béke, béke. A miniszterelnök január 1-én is a választás tétjének nevezte, a háború versus béke kérdését.

A Fidesz a biztos választás a kampány szlogenje. A Fidesz–KDNP legfontosabb üzenete a háborús, veszélyes időkben, amikor a legfőbb kihívót – a Tisza Pártot és annak elnökét, Magyar Pétert – a brüsszeli, háborúpárti erők baloldali „lerakatának” láttatják.

Szentkirályi Alexandra kiemelt helyen – Budapest nélkül lehet-e győztes a Fidesz ?

A nagy valószínűséggel április 12-ére tervezett parlamenti választás előtt különböző közvélemény-kutatók a Fidesznek, illetve a Tiszának adnak esélyt a győzelemre. A Politico ugyanakkor a múlt héten azt prognosztizálta, hogy Orbán Viktor nyeri a választásokat. A brüsszeli lap szerint ugyanakkor a közelgő magyar választás nemcsak belpolitikai kérdés, hanem európai jelentőségű küzdelem is. Azt Ursula von der Leyen bizottsági elnök, de az Európai Néppárt frakcióvezetője, Manfred Weber már korábban Strasbourgban egy EP-ülésen elárulta, Magyar Péternek drukkolnak, szerintük Orbán Viktornak mennie kell.

S ami az esélylatolgatásokat illeti: míg a miniszterelnök tavaly júliusban Tusnádon nagyarányú Fidesz-győzelemről, és a 106-ból 80, a Fidesz–KDNP által megnyerhető mandátumról beszélt, a január 5-ei nemzetközi sajtótájékoztatóján nem fogalmazott ilyen konkrétan. Afelől nem hagyott ugyanakkor kétséget, hogy Fidesz-győzelemre számít, a kormánypártok ’22-es sikeréhez hasonlóan.

Gulyás Gergely kancellárminiszter ugyanakkor a közmédia podcastjában azt mondta, hogy még a júliusinál is jobban áll a Fidesz, az akkorinál is jobb a helyzet. „Nagyon jó esélyünk van arra, hogy magabiztos többséget nyerjünk, és ez egy visszafogott, higgadt értékelés” – jelentette ki a miniszter. A 2022-es parlamenti választáson a Fidesz–KDNP listára 3,6 millióan voksoltak, illetve 87 egyéni képviselői helyet szereztek meg a Fidesz-jelöltek. Jegyezzük meg: Budapesten egyetlen mandátumot nyertek el a kormánypártok, Dunai Mónika győzött a körzetében.

A miniszterelnök által most a kongresszus előtt posztolt fotókon Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője kiemelt helyen szerepel. A budapesti jelölteket már bemutatták a héten, egy fővárosi rendezvényen, melyen Orbán Viktor beszédet mondott. A miniszterelnök arról beszélt: csak akkor lehetünk a jövőben is erősek, ha erősek vagyunk Budapesten is, mert a főváros a budapestiek otthona, a nemzet fővárosa. „Budapest a legékesebb példája annak, hogy velünk, a Fidesz-kormánnyal azok sem járnak rosszul, akik nem ránk szavaznak – persze megtehetik” – hangoztatta, egyértelművé téve: Budapesten is nyerni akar a Fidesz tavasszal.

Kérdés, hogy Budapest nélkül nyerhető-e a Fidesz–KDNP számára a választás – legalábbis, ami a pártlistás szavazást illeti. A bemutatott jelöltek többségére érvényes a „fiatalítás”, amiről a miniszterelnök még Győrben beszélt.

A ’22-es 106 egyéni jelölt egy részét is cserélik, ez már korábban kiderült. Mindenesetre most a kongresszuson ott sorakoznak majd az egyéni jelöltek.

Nincs nála jobb

A Fidesz-kongresszuson, melyen kampányüzemmódba kapcsolnak, bejelentik azt is, hogy Orbán Viktor a Fidesz–KDNP miniszterelnök-jelöltje. A miniszterelnök a hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján mosolyogva megjegyezte, hogy bár keresik az utódját, de az a fideszes közbölcsesség, hogy nincs nála jobb.

Ez nem is kérdés a fideszesek, kereszténydemokraták és a szimpatizánsaik számára, Orbán Viktor vezetésével eddig ötször győzött parlamenti választáson a Fidesz, négyszer kétharmaddal, a ’22-es győzelmük a megfogalmazása szerint „a Holdról is látszott”.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)