Ingyenessé tette a parkolást és a közösségi közlekedést egy hétre Kecskeméten a polgármester

Kecskemét teljes területén szombattól egy héten át ingyenes a parkolás és a közösségi közlekedés – közölte a város polgármestere közösségi oldalán.

Szemereyné Pataki Klaudia (Fidesz–KDNP) a döntést „az elmúlt évek viszonylatában szokatlanul kemény téli időjárási viszonyokkal” indokolta.

Mint írta, január 10-étől egy héten át a parkolókat szakaszosan lezárják annak érdekében, hogy megtörténhessen a hó- és síkosságmentesítésük. Az ingyenesség minden parkolóra érvényes függetlenül attól, hogy a takarításuk megtörtént-e már, vagy sem.

Ingyenes lett szombattól a városon belüli közösségi közlekedés is.

Az autóbuszokon a gépkocsivezetők változatlanul átadják a jegyeket az utasoknak, ám ennek költségét Kecskemét önkormányzata állja.

Az előre megváltott parkolóbérletek és autóbuszbérletek kompenzációjáról a város közgyűlése februári ülésén dönt – írta a polgármester.

A rendkívüli hóhelyzetre tekintettel a kedvezmény január 10-étől a város határain belül a MÁV Személyszállítási Zrt. helyközi járataira is érvényes a meghirdetett menetrend szerint, amely a Mávcsoport.hu-n követhető – közölte a MÁV-csoport.

Kiemelt kép forrása: Szemereyné Pataki Klaudia közösségi oldala