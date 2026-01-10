Hivatali visszaélés miatt feljelentették a Bors különszámát betiltó bírónőt

Hivatali visszaélés miatt fordult a hatósághoz Tényi István azután, hogy a sajtóhírek szerint kétségek merültek fel a Magyar Péterék adótervét bemutató Bors különszámát betiltó bírónő pártatlanságával kapcsolatban.

A Fővárosi Nyomozó Ügyészséghez került az a feljelentés, amit Tényi István tett a Bors Tisza Párt adóterveit bemutató különszámát betiltó bírónő ügyében – számolt be a Magyar Nemzet. A Fővárosi Törvényszék bírája, Mikus Zsuzsanna döntése a Tűzfalcsoport szerint is komoly szakmai aggályokat vet fel.

Tényi István úgy véli,

a bírónő nem nevezhető pártatlannak a Bors különkiadványa kérdésében.

A Magyar Nemzet kiemelte, hogy a Magyar Péterék megszorítócsomagját bemutató újság ellen éppen egy olyan bírónő lépett fel, akinek a neve és a budapesti címe megegyezik egy, a Tisza-aktivisták kiszivárgott listáján található személyével.

Másrészt 2024 novemberében született négyoldalú megállapodás alapján a bírák és az igazságügyi alkalmazottak 2025. január 1. és 2027. január 1. között három ütemben kapnak béremelést. Ez volt az az egyezség, amelyet utána néhány aktivista bíró, köztük a Borsot betiltó Mikus Zsuzsanna is élesen támadott.

A bírónő Borsot érintő döntése a Magyar Nemzeti Médiaszövetség szerint

súlyos bírói jogtiprás, a sajtószabadságot semmibe vevő döntés pedig 1990 óta példa nélküli.

Tényi István szerint hivatali visszaélés történhetett, ezért tette meg a feljelentését.