Ha a Tisza Párt nyer a választáson, akkor az idegenek és a multik nyernek Lázár János szerint

Lázár János kiemelte: ha a Fidesz győz, a magyar családok mellett mindenki nyer, aki dolgozik. Mint mondta,
ha a Tisza Párt nyer a választáson, akkor az idegenek és a multik nyernek
és mindenki veszít, akinek van valamije.
A miniszter hangsúlyozta: gyávaságból nincs győzelem, szembe kell nézni az ellenféllel, és világosan el kell mondani, mekkora veszélyt jelentenek.
Úgy fogalmazott, hogy hátrálásból sincs győzelem és bár nagy az ellenszél, „megy a mocskolódás a Facebookon és az utcán is”, a Fidesz közössége nem hagyhatja magát és nem engedhet a régi elit nyomásának sem, akik mindenképpen vissza akarnak térni.
A politikus azt mondta, ezt közösen kell megakadályozni, mert a Fidesznek nem Brüsszelnek kell megfelelnie, hanem Bácsalmásnak. Szerinte bár a párt nem hibátlan, és annak politikusai hoztak rossz döntéseket is,
„az elmúlt 15 évben több volt a jó, mint a rossz”.
