Ha a Tisza Párt nyer a választáson, akkor az idegenek és a multik nyernek Lázár János szerint

Ha a Fidesz győz, Magyarországon marad a béke, de ha a Tisza győz, jön a háború – mondta az építési és közlekedési miniszter szombat délután a Fidesz 31. kongresszusán.

Lázár János kiemelte: ha a Fidesz győz, a magyar családok mellett mindenki nyer, aki dolgozik. Mint mondta,

ha a Tisza Párt nyer a választáson, akkor az idegenek és a multik nyernek

és mindenki veszít, akinek van valamije.

A miniszter hangsúlyozta: gyávaságból nincs győzelem, szembe kell nézni az ellenféllel, és világosan el kell mondani, mekkora veszélyt jelentenek.

Úgy fogalmazott, hogy hátrálásból sincs győzelem és bár nagy az ellenszél, „megy a mocskolódás a Facebookon és az utcán is”, a Fidesz közössége nem hagyhatja magát és nem engedhet a régi elit nyomásának sem, akik mindenképpen vissza akarnak térni.

A politikus azt mondta, ezt közösen kell megakadályozni, mert a Fidesznek nem Brüsszelnek kell megfelelnie, hanem Bácsalmásnak. Szerinte bár a párt nem hibátlan, és annak politikusai hoztak rossz döntéseket is,

„az elmúlt 15 évben több volt a jó, mint a rossz”.

Kiemelt kép forrása: Lázár János közösségi oldala