Gulyás Gergely: Brüsszel egyszerre dolgozik Európa és Magyarország ellen

Brüsszel ma egyszerre dolgozik Európa és Magyarország ellen. Előbbit még nem tudjuk megváltoztatni, de a hazánkat meg tudjuk védeni, ezért ez a vár most nem csak a hazánk, ez a vár most Európa – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Fidesz 31. kongresszusán szombaton Budapesten.

Gulyás Gergely hangsúlyozta: „Szeretjük a hazánkat, és meg vagyunk győződve arról, hogy Európát is csak az tudja szeretni, aki a saját hazáját szereti; ez is megkülönböztet bennünket Brüsszeltől.” Kiemelte, hogy

tavasszal újra választás lesz Magyarországon, a tétje

„háború vagy béke, gyűlölet vagy normalitás, önfeladás vagy szuverenitás, migráció vagy határkerítés,

a családja után a hazáját is eláruló brüsszeli ügynökpolitikus vagy a nemzeti érdekeket a levegővétel természetességével képviselő miniszterelnök”.

Tét továbbá Ukrajna támogatása vagy családtámogatás, a 13. havi nyugdíj elvétele vagy a 14. havi nyugdíj bevezetése, Csipke Józsika vagy Csipke Rózsika, Brüsszel vagy Budapest, Európai Egyesült Államok vagy Magyarország is – tette hozzá a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Kiemelt kép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter (Fotó: MTI / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)