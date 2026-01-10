Fülöp Attila: Zökkenőmentesen működik a házi segítségnyújtó szolgáltatás a rendkívüli időjárás ellenére is

A rendkívüli időjárás ellenére is zökkenőmentesen működik a házi segítségnyújtó szolgáltatás – mondta a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára szombati Facebook-videójában.

Fülöp Attila a bejegyzésében hangsúlyozta: tavaly az igénylések alapján 77,1 milliárd forintot fordítottak erre a feladatra, országosan 1410 szolgáltató biztosítja az ellátást. Kifejtette: a szolgáltatás célja, hogy az idősek és egészségügyi állapotuk miatt segítségre szorulók a saját otthonukban kapjanak támogatást.

A segítők a gondozási és alapápolási feladatok ellátásában, a személyi higiénia biztosításában, a gyógyszeradagolás és az étkezés segítésében, a bevásárlásban, a gyógyszerkiváltásban és ügyintézésben nyújtanak számukra segítséget

– ismertette.

„Így a mindennapokban is biztonságot és segítséget tudunk nyújtani” – fogalmazott Fülöp Attila.

Az államtitkár egy rászoruló idős asszonynál tett látogatásáról készült videójában kitért arra is: több ezer szociális segítő dolgozik az országban, aki házhoz megy segítséget nyújtani jellemzően olyan idősekhez, akiknek szükségük van arra, hogy helyettük elvégezze valaki a bevásárlást, vagy házhoz hozza a gyógyszert.

Ebben az időjárásban fontos, hogy velük legyennek azért is, hogy legyen kivel beszélgetni, legyen kivel bizalmat építeni, és megosztani a mindennapok gondjait – fogalmazott Fülöp Attila.

Kiemelt kép forrása: Fülöp Attila hivatalos Facebook-oldala