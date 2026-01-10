Dudás Miklós édesanyja elárulta, mi nehezíti a fia halálának ügyében folytatott nyomozást

Dudás Miklós gyásztól összetört édesanyja szerint nincsenek olyan kamerafelvételek, amelyek segíthetnék a nyomozást.

A hirado.hu is beszámolt arról, hogy hétfőn délelőtt holtan találták 18. kerületi otthonában Dudás Miklós világbajnok kajakozót.

A rendőrség halált okozó testi sértés miatt indított nyomozást.

A Bors cikke szerint több tényező is nehezíti az igazság felderítését. A sportoló édesanyja a lapnak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy nincsenek kamerafelvételek a ház környékéről.

A gyásztól összetört szülő szerint a lakás környékén, az épületben, és az utcán sincsenek felszerelve kamerák, így sajnos

nincs olyan felvétel, amit a rendőrség felhasználhatna.

A rendőrség viszont le tudja kérni egy mobiltelefon cellainformációit, ami alapján megállapítható, hogy a készülék melyik adótorony lefedettségi területén található az adott időpontban. Ez egy sűrűn lakott területen, az adótornyok közelisége miatt akár 100 méteres pontosságot is jelenthet, és ezáltal könnyebben feltérképezhető a feltételezett elkövető mozgása.

Kiemelt kép: Dudás Miklós mutatja aranyérmét, amelyet a bakui I. Európa Játékok férfi kajak egyes 200 méteres versenyének döntőjében nyert a Bakutól Mingachevirben 2015. június 16-án (Fotó: MTI/EPA/Szerhíj Dolzsenko)