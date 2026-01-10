A 112-es segélyhívón jelezzék kihűléssel veszélyeztetett emberek helyét, ne kommentben! – kéri a BRFK

A 112-es segélyhívón jelezzék kihűléssel veszélyeztetett emberek helyét, ne kommentben! – kérte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a Facebook-oldalán szombaton.

„A nagy hidegben gyakran látjuk, hogy posztok alatti kommentekben írják meg olyan, a szabadban tartózkodó, kihűléssel veszélyeztetett emberek tartózkodási helyét, akiknek azonnali segítségre lehet szükségük. Ezek a jelzések életmentők lehetnek, ezért kérjük:

ha tudomásuk van ilyen esetről, haladéktalanul hívják a 112-es segélyhívót, és adják meg a rászoruló ember minél pontosabb tartózkodási helyét”

– írta a BRFK.

A kihűlés komoly veszélyt jelent. A kezdeti hipotermia akár azzal is járhat, hogy az érintett nem is érzékeli, milyen életveszélyes állapotba került.

Egy komment elveszhet az interneten. Egy hívás a 112-re viszont életet menthet

– áll a bejegyzésben.

Kiemelt kép forrása: a BRFK közösségi oldala