A 112-es segélyhívón jelezzék kihűléssel veszélyeztetett emberek helyét, ne kommentben! – kéri a BRFK

„A nagy hidegben gyakran látjuk, hogy posztok alatti kommentekben írják meg olyan, a szabadban tartózkodó, kihűléssel veszélyeztetett emberek tartózkodási helyét, akiknek azonnali segítségre lehet szükségük. Ezek a jelzések életmentők lehetnek, ezért kérjük:
ha tudomásuk van ilyen esetről, haladéktalanul hívják a 112-es segélyhívót, és adják meg a rászoruló ember minél pontosabb tartózkodási helyét”
– írta a BRFK.
A kihűlés komoly veszélyt jelent. A kezdeti hipotermia akár azzal is járhat, hogy az érintett nem is érzékeli, milyen életveszélyes állapotba került.
Egy komment elveszhet az interneten. Egy hívás a 112-re viszont életet menthet
– áll a bejegyzésben.
Kiemelt kép forrása: a BRFK közösségi oldala